Bloomberg: Демократите влизат в битка помежду си в ключов момент преди изборите в САЩ

С президента Доналд Тръмп и републиканците в отбранителна позиция по теми като цените на хранителните стоки, горивата, жилищата и здравеопазването демократите очакваха да прекарат лятото в натрупване на политическа инерция преди междинните избори. Това обаче не се случва. Вместо да наберат скорост, постоянните вътрешни борби между различните фракции на демократите - от Мейн до Колорадо - заплашват да заглушат посланията на партията и да подкопаят шансовете ѝ за успех през ноември, включително в битката за връщане на мнозинството в Сената.

Ситуацията в Мейн

Кризата се разиграва в реално време в Мейн, където кандидатът за Сената Греъм Платнър поиска да има право да участва в избора на човека, който ще го замени в бюлетината, след като срещу него бяха отправени обвинения в сексуално посегателство, които той многократно отрича. Още: Само 4 месеца преди изборите: Тръмп закри независима избирателна комисия

Платнър заяви в сряда, че прекратява кампанията си и се оттегля от надпреварата. Той каза, че екипът му е спечелил първичните избори по "правилния начин", но посочи, че става жертва на опит да бъде отстранен от бюлетината и че избирателите, които са му се доверили, заслужават да имат глас при избора на негов наследник.

"Сега топката е в полето на демократическия естаблишмънт", каза Платнър в 11-минутно видео, публикувано в X. "Бюлетината принадлежи на народа на Мейн."

Възходът на Платнър беше подкрепен от прогресивното крило на партията, което беше впечатлено от праволинейния образ на бизнесмена в сектора на мидите в съперничеството му с настоящата сенаторка републиканка Сюзън Колинс. Дори когато Демократическата партия в Мейн се опита да очертае "прозрачен" процес за избор на негов наследник, предизборният екип на Платнър се стреми да мобилизира поддръжници, за да гарантира, че няма да бъде избран по-умерен кандидат за междинните избори.

"Ситуацията в Мейн е пълна каша", каза демократическият стратег Корнел Белчър.

Бойните линии не се ограничават само до Мейн

През последния месец напрежението между прогресивното и умереното крило на Демократическата партия само се засили, след като кандидати, подкрепени от "Демократическите социалисти на Америка" (DSA), спечелиха поредица от първични избори.

"В страната има силно антисистемно, реформистко и популистко настроение. Не мисля, че то се ограничава само до демократите. Виждам го и сред независимите избиратели", коментира Дейвид Акселрод, бивш висш съветник на президента Барак Обама. "Не става въпрос само за Тръмп. Става дума за система, която хората смятат, че ги е предала, и за конвенционална политика, която вече не отговаря на момента."

Това антисистемно настроение се прояви ясно на последните първични избори на Демократическата партия в Колорадо, където кандидатката, подкрепена от "Демократическите социалисти на Америка", Мелат Кирос, победи дългогодишната конгресменка Даяна Дегет.

Подобна тенденция се наблюдава и в колебаещия се щат Мичиган, който Тръмп спечели през 2016 и 2024 г. Членът на Камарата на представителите Хейли Стивънс, подкрепена от лидера на демократическото малцинство в Сената Чък Шумър, се бори за място в горната камара срещу бившия служител в общественото здравеопазване Абдул Ел-Сайед, който разчита на подкрепата на конгресменката от Ню Йорк Александрия Окасио-Кортес и други прогресисти. Още: Зеленски умело кара САЩ да натиснат Путин: Украйна "има шанс" да приключи войната до ключова за Тръмп дата

Във вторник Стивънс и Ел-Сайед се изправиха един срещу друг в предварителен дебат, в който спориха за отношенията на САЩ с Израел и бъдещето на Министерството на вътрешната сигурност - теми, които се превърнаха в основни разделителни линии между различните крила на Демократическата партия.

Двамата се борят да запазят за демократите мястото в Сената, което в момента се освобождава след оттеглянето на сенатора Гари Питърс. Победата в този щат е ключова, ако партията иска да има реален шанс да си върне контрола върху горната камара. Републиканците междувременно до голяма степен се обединиха около конгресмена Майк Роджърс, утвърден политик с дългогодишен опит в сферата на националната сигурност.

Притесненията на умерените демократи

В тази надпревара, както и в други щати, умерените демократи се опасяват, че по-левите кандидати, които печелят първичните избори, няма да успеят да привлекат по-широкия кръг избиратели на общите избори. Доналд Тръмп и други представители на Републиканската партия вече започнаха да ги определят като "комунисти", които представляват заплаха за Америка.

"Здравословно е партиите да водят подобни дебати", казва Мат Бенет, висш представител на центристкия мозъчен тръст Third Way. "Притесняваме се, че DSA не просто се стреми да измести партията наляво, а да се превърне във фракция, подобна на "Чаеното парти", която коренно промени Републиканската партия. Това е потенциален дългосрочен проблем за демократите."

Въпреки че социологическите проучвания показват продължаващо недоволство от начина, по който Тръмп се справя с икономиката и войната с Иран, демократите все още имат известни предимства. Въпреки преначертаването на избирателните райони и решенията на Върховния съд по изборни казуси, които като цяло работят в полза на републиканците, партията остава фаворит за възстановяване на мнозинството в Камарата на представителите през ноември.

Битката за Сената обаче винаги е била много по-трудна задача. За да си върнат мнозинството, демократите трябва да спечелят нетно четири места, като почти всички реалистични сценарии минават през победа в Мейн. Още: Готви се изборна манипулация? Републиканците се разбързаха със закона SAVE America (ВИДЕО)

Над щата, а и над Демократическата партия като цяло, продължава да тегне сянката на събитията от юли 2024 г. Тогава, след силен натиск от партийното ръководство и големи донори, президентът Джо Байдън се оттегли от надпреварата след катастрофалното си представяне в дебата срещу Тръмп. Впоследствие той спорно посочи вицепрезидентката Камала Харис за свой наследник, без избирателите да имат възможност да се произнесат чрез нови първични избори.

Прогресистите в Мейн не искат подобен сценарий да се повтори.

"Възхищавам се на заявените цели на Демократическата партия в Мейн за открит, прозрачен и легитимен процес и се радвам, че полагат необходимите усилия, за да имат готов план, но се съмнявам, че го пазят в тайна, докато Платнър не се оттегли", казва Адам Грийн, съосновател на Комитета за прогресивна промяна.

В сряда партията съобщи, че повече от 100 членове на щатския комитет са гласували за свикването на конгрес, който да избере нов кандидат. Съгласно законите на Мейн заместникът на Платнър трябва да бъде определен до 27 юли.

Белчър смята, че прогресивното крило в Мейн е било прекалено концентрирано върху търсенето на "перфектния кандидат", вместо върху това как да противодейства на Тръмп и на десетилетната му привлекателност сред избирателите от работническата класа. Според него победата на Харис с 7 процентни пункта в Мейн на президентските избори през 2024 г. показва, че партията се нуждае от кандидат, "който просто може да мобилизира и да запази умереното мнозинство, което подкрепи Харис през 2024 г.".

Кампанията на Платнър не отговори на искане за коментар, както и Ребека Кац, политически консултант във Fight Agency - организацията, която работи с неговия екип.

Разбира се, вътрешните конфликти между прогресивното и умереното крило на Демократическата партия не са новост. Те продължават поне от първичните президентски избори през 2016 г., когато на Хилари Клинтън ѝ беше необходимо повече време от очакваното, за да победи сенатора от Върмонт и прогресивна икона Бърни Сандърс. В първичните избори през 2020 г. участваха множество кандидати, а умереният Байдън постепенно се наложи като компромисната фигура на фона на началото на пандемията от COVID-19.

Днес прогресивните отново се опитват да увеличат влиянието си, като издигат нов тип кандидати като Платнър. Но вътрешните битки крият риск да отблъснат независимите избиратели и симпатизантите на другата партия, ако победителите в първичните избори бъдат възприети като прекалено крайни.

"Все още смятаме, че надпреварата срещу републиканците в Мейн може да бъде спечелена и че има няколко кандидати, които могат да победят Сюзън Колинс", каза Грийн от Комитета за прогресивна промяна. "Но това ще изисква пълно единство на Демократическата партия."