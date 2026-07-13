Трагедията във Венецуела се задълбочава – жертвите са близо 4500

Най-малко 4490 души са загинали след двете опустошителни земетресения във Венецуела, заяви председателят на Националното събрание Хорхе Родригес. Агенцията допълва, че броят на жертвите продължава да нараства повече от две седмици след мощните двойни трусове. Официалният брой на жертвите, обявен миналото денонощие, беше 4333.

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Родригес, братът на временния президент Делси Родригес, заяви в социалната мрежа "X", че са създадени 108 убежища, за да се настанят над 19 000 души, загубили домовете си при земетресенията.

Два мощни труса с магнитуд 7,2 и 7,5 разтърсиха Венецуела на 24 юни. Последваха над холяда значително по-слаби вторични труса.

Над 850 сгради лежат в руини или са сериозно повредени, особено в Ла Гуайра, крайбрежен град близо до Каракас.