Отиде си последната жена с железен бял дроб: Невероятната й любовна история трогна света

Марта Лилард бе последният пациент с железен бял дроб в САЩ - тя бе принудена да използва чудовищния апарат, тежащ 600 кг, от 5-годишна, след като заболяла от полиомиелит. Марта е починала на 26 юни тази година в Оклахома, според съобщение на семейството й, а ние припомняме невероятната й история, в която духът и любовта успяха да победят пълната физическа изолация.

Марта е използвала железен бял дроб до самия си край поради усложненията от полиомиелита, прекаран като дете. Това устройство, разработено през 20-те години на миналия век, осигурява дишане, карайки гръдният кош да се разширява и свива. Въпреки наличието на съвременни алтернативи, Лилард, по собствените й думи, била дотолкова свикнала с този огромен уред, че го смятала за "най-ефективния, най-добрия и най-удобния" метод за нея.

Марта се разболява няколко дни преди петия си рожден ден през 1953 г. Събужда се с болки в гърлото и врата. В болницата е диагностицирана с полиомиелит - инфекциозно вирусно заболяване, което води до тежка парализа на дихателните мускули, както и на мускулите на ръцете и краката, принуждавайки пациентите да разчитат на изкуствена вентилация. По това време единствената опция е железен бял дроб. Лекарите дават прогноза, че Марта ще живее само до 20-годишна възраст.

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Но подценяват волята й за живот. Марта посещавала училище, а по-късно учила с учители по телефона. Тя дори пътувала с родителите си, превозвайки железния си бял дроб в ремарке. Това е възможно, когато пациентите се научат да дишат самостоятелно чрез терапия и се нуждаят от подкрепата на апарата само за няколко часа дневно. Марта обаче винаги спяла в железния бял дроб през нощта. Благодарение на терапията тя дори успявала да живее самостоятелно и сама да си готви. Нещо повече - тя рисувала, пишела поезия, спасявала изоставени животни.

В интернет тя се запознава с Баха Салх от Египет. Двамата си пишат в продължение на повече от 20 години, докато той най-накрая получава виза за Съединените щати. След това двамата заживяват заедно и най-накрая се женят през февруари 2026 г.

Борба за живот по време на торнадо

Марта Лилард е преживяла две прекъсвания на тока, които сериозно са застрашили живота й, тъй като през това време железният й дроб не е можел да работи. Когато ледена буря преминала през Оклахома в началото на 2000-те, тя останала затворена във вентилатора си, тъй като резервният генератор не успял да се включи. Борбата си да се свърже със спешните служби тя описва като: "Беше като да бъдеш погребан жив - истински кошмар". По-късно при торнадо през 2025 г. тя получила припадък и отново не можела да използва железния си дроб заради липсата на ток. Партньорът ѝ я поддържал чрез дишане уста в уста, докато не пристигнали спасителите.

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Martha Ann Lillard the last known American to live in an iron lung has died at the age of 78 following complications from long COVID and the breakdown of her aging ventilator machine.



Rest in peace.



Lillard contracted polio on her fifth birthday in 1953 only two years before… pic.twitter.com/Ov1109DWvL — Massimo (@Rainmaker1973) July 12, 2026