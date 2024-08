Камала Харис: Американците са готови да "обърнат страницата“ Тръмп (ВИДЕА)

Вицепрезидентът на САЩ Камала Харис заяви в първото си интервю в рамките на президентската си кампания, че американците са готови да „обърнат страницата“ на разделенията, за които тя обвинява съперника си Доналд Тръмп, предаде БГНЕС.

Още: Камала Харис ще даде първото си интервю като кандидат-президент

Donald Trump killed our bill to secure the border in order to help himself politically.



It would have added more border agents and allowed us to increase fentanyl seizures.



As President, I will make sure that bill gets back to my desk—and I will sign it.pic.twitter.com/psDbSdDSMG — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 30, 2024

Американците са готови да обърнат срамна страница

„За съжаление през последното десетилетие в лицето на бившия президент имахме човек, който наистина прокарваше програма и среда, чиято цел е да намали характера и силата на това, което сме като американци, наистина разделяйки нашата нация“, заяви демократката пред Cи Ен Ен.

„И мисля, че хората са готови да обърнат страницата на това“, подчерта тя.

Предизборни обещания

On day one of my administration, I will implement my plan for an opportunity economy.



This plan will bring down the cost of everyday goods, invest in America's small businesses, and extend the Child Tax Credit.pic.twitter.com/jAQwsUl8QS — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 30, 2024

Харис заяви, че като президент на САЩ няма да забрани фракинга - ключов въпрос в щата Пенсилвания, където изборите през ноември могат да бъдат решени.

По темата за „охраната на нашите граници“ Харис отново заяви, че „моите ценности не са се променили“, и спомена времето, когато е била главен прокурор на Калифорния, когато е „преследвала транснационални престъпни организации“.

The American people are ready for a new way forward.



Our former president has pushed an agenda that diminishes the character and strength of who we are as Americans, and divides our nation.



People are ready to turn the page.pic.twitter.com/yyd4tBqdMu — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 30, 2024

Още: Тръмп обяви, че е готов да излезе на дебат срещу Камала Харис