Лекарството Wilserdly за най-често срещания вид рак на гърдата на Roche Holding получи по-широко регулаторно одобрение в САЩ. Решението е ключова следваща стъпка за медикамента, който фармацевтичният производител прогнозира, че ще бъде най-продаваното му лекарство досега.

Тази седмица Агенцията по храните и лекарствата (FDA) на САЩ го одобри за употреба след операция, за да се предотврати повторната поява на тумори, чийто растеж изисква естроген. Одобрението се отнася за пациенти с малки тумори в ранен стадий, както и за такива, чийто рак вече е нараснал и се е разпространил локално.

Около 225 000 жени в САЩ биват диагностицирани всяка година с такива хормон-рецептор-позитивни видове рак, като 90% от тях се откриват в ранните стадии.

Още: Шокиращ отчет на МЗ: Нито един прегледан по скрининговите програми за онкологични заболявания

Лекарството ще има каталожна цена от 22 500 долара на месец, въпреки че малко пациенти ще плащат тази сума заради здравните застраховки и програмите за помощ.

Източник: Pixabay

Новото лекарство е от основно значение за плана на Roche да си възвърне позициите на бързоразвиващия се пазар на онкологични продукти. Компанията позиционира хапчето като заместител на хормоналните терапии, приемани от десетилетия в продължение на години след първичното лечение, в опит да се намали рискът от рецидив на рака.

Одобрението е в основата на пазарна възможност на стойност 16,6 милиарда долара, пише анализаторът на RBC Трунг Хюин в бележка до инвеститорите. Фокусът сега се измества към плановете за пускане на пазара и първоначалното търсене на лекарството, тъй като компанията осигурява търговско застрахователно покритие, каза той.

Roche твърди, че Wilserdly е по-лесен за приемане от по-старите лекарства, които могат да причинят странични ефекти, подобни на менопаузата.

Още: Какъв момент за медицината: Ваксината срещу рак на Moderna и Merck даде обещаващи резултати във финалните етапи на изследване

Одобрението се основава на мащабно клинично проучване, в което по-малко жени, приемали лекарството на Roche, са наблюдавали рецидив на туморите си. Все още предстоят данни за това дали Wilserdly може да удължи живота на пациентите.

Агенцията първоначално одобри лекарството на 16 ноември за по-ограничена група жени, чийто рак вече се беше рецидивирал или прогресирал след предходна терапия.