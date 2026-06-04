Конгресмен разкости Марко Рубио за фалшиви обещания към Украйна и помощ на САЩ за Путин (ВИДЕО)

Комисията по външни работи на Камарата на представителите - долната камара на Конгреса на САЩ - се превърна в суров политически театър, след като законодателят демократ Бил Кийтинг отправи остра критика към държавния секретар Марко Рубио. Причината - решението на администрацията на Доналд Тръмп за издаването на общи лицензи, които насочват милиарди долари печалби от петрол към военната машина на диктатора Владимир Путин.

Тежки критики за САЩ, Будапещенския меморандум и помощта към Украйна

Рубио беше подложен на брутална словесна атака и заради липсата на достатъчно помощ за Украйна, при положение че САЩ са дали думата си да са гарант за сигурността на страната още с подписването на Будапещенския меморандум през 1994 г. Тогава Руската федерация, Съединените щати и Великобритания се подписват да защитават териториалната цялост и суверенитета на Украйна в замяна на отказ на Киев от ядрените оръжия, останали от съветската епоха. Днес една от тези държави води вече пета година агресивна и пълномащабна война на украинска територия.

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Кийтинг отбеляза, че преди 32 години украинците са имали третия най-голям ядрен арсенал в света, но са се доверили на партньорите си и са го предали. Демократът побесня заради това, че Рубио ходи по целия свят и цитира 15 други примера, в които САЩ са се застъпвали за съюзниците си, но "нито веднъж не споменахте Украйна".

Рубио направи коментар, че му е трудно да остане в залата при този тон, но конгресменът отвърна с думите: "Не ме прекъсвайте! Не е забавно".

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Снимка: Getty Images

Атака срещу Рубио заради Иран

Кийтинг продължи със ситуацията в Иран, около която администрацията на Тръмп издава генерални лицензи за Русия - т.е. облекчения от санкциите за продажба на руски петрол - "осигурявайки по няколко милиарда долара всеки месец, подпомагайки военната машина на Путин".

Демократът припомни, че САЩ са дали думата си да защитават Украйна при заплаха срещу нея, но Русия води агресивна война срещу страната, без да може да бъде спряна от Вашингтон. На всичкото отгоре Киев е съюзник, който помага на Щатите срещу Иран, допълни той, а в това време САЩ помагали на Путин.

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Конгресменът изброи няколко мерки, които администрацията може да предприеме - да засили пряката военна помощ за Украйна, да издаде военни лицензи, от които Киев се нуждае, да затегне пакетите от санкции срещу Русия.

Марко Рубио се оправда: "Не спираме да продаваме оръжия на Украйна"

Рубио отвърна с това, че Тръмп и администрацията му са направили всичко възможно да върнат Русия и Украйна "на масата" за преговори, като инвестирали в това "много време". Никоя от държавите не прави нужните компромиси, твърди държавният секретар, споменавайки изрично Руската федерация - отстъпки от нейна страна са нужни, за да се стигне до мир, отчете той.

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Няма "военно решение" - всичко ще се реши на дипломатическия фронт, заяви Рубио. "Не даваме оръжия на Русия, даваме на Украйна. Не сме санкционирали Украйна, санкционираме Русия. Между другото, продължаваме да продаваме оръжия на Украйна през програмата PURL (с нея държавите от НАТО купуват оръжие от САЩ и го предоставят на Киев - бел. ред.)", допълни той.

Топ дипломатът на Щатите обяви, че САЩ очакват скоро да преведат нов пакет военна помощ за Украйна на стойност 400 милиона долара, одобрен отдавна от Конгреса, но досега забавян сериозно: 400 млн. долара за Украйна: След мощните критики от Сената военното министерство на САЩ отпусна забавените пари.

Преди разгорещения спор за геополитиката Бил Кийтинг разкритикува Рубио и администрацията за назначаването на осъден участник в бунтовете от 6 януари 2021 г. (в Капитолия) в екипа за борба с тероризма на Пентагона. Става въпрос за Елиас Иризари.