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Синът на Болсонаро получи право на постоянно пребиваване в САЩ

21 юли 2026, 11:27 часа 554 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Синът на Болсонаро получи право на постоянно пребиваване в САЩ

Бившият бразилски депутат Едуардо Болсонаро, който е син на бившия президент Жаир Болсонаро и съюзник на американския президент Доналд Тръмп, обяви, че е получил постоянен статут на пребиваване в САЩ, често наричан „зелена карта“. По-малкият син на Болсонаро, който живее в САЩ от началото на 2025 г. и неотдавна беше осъден на затвор в родната си страна, заяви, че правото на пребиваване му е било предоставено по категорията EB-1A за лица с изключителни умения в области като науката, изкуствата, бизнеса и спорта. По думите му процесът е започнал преди около една година.

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Болсонаро от известно време развива връзки с американските консерватори и администрацията на Тръмп.

Той е обвиняван, че е лобирал срещу съдебния процес срещу баща му в Бразилия за опита на бившия президент да отмени резултатите от изборите през 2022 г., на които по-възрастният Болсонаро беше победен от президента Луиз Инасио Лула да Силва.

Бившият президент беше осъден на повече от 27 години затвор за заговор за военен преврат.

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Едуардо Болсонаро заяви, че е направил това, за да се защити от несправедливо преследване от страна на Върховния съд на Бразилия, а не за да помогне на баща си. През юни съдът осъди Едуардо Болсонаро на четири години и два месеца затвор, след като го призна за виновен в опит да убеди САЩ да се намесят в съдебния процес срещу баща му.

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Политическите противници на Едуардо и на по-големия му брат сенатор Флавио Болсонаро, който се кандидатира за президент на следващите избори в Бразилия, обвиняват братята, че работят срещу интересите на Бразилия в САЩ, което според критиците може да е довело до налагането на американски мита върху определени бразилски стоки.

Мито от 25% върху някои бразилски стоки се очаква да влезе в сила утре. Двамата братя отричат да са молили администрацията на Тръмп да наложи мита върху бразилския износ.

Едуардо Болсонаро, който вече имаше разрешение да работи в САЩ преди да получи зелената карта, заяви, че ще се върне в Бразилия само ако му бъде предоставена амнистия. „Поне тук съм свободен“, каза той.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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