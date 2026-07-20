Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс отново стана баща

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обяви раждането на четвъртото си дете. Той стана баща на момче от съпругата си Уша Ванс. Алек Нийл Ванс се е родил в неделя сутринта, съобщи вицепрезидентът в изявление в социалните мрежи.„Уша и бебето са щастливи и здрави, а децата ни са изключително радостни да се запознаят с малкото си братче“, добави той, като благодари и на военните лекари и персонала на медицинския център „Уолтър Рийд“ за грижите.

Според Асошиейтед прес това е първият случай от повече от 150 години насам, в който действащ вицепрезидент става родител, докато заема поста.

Двамата имат още три деца – 9-годишният Юън, 6-годишният Вивек и 4-годишната Мирабел.