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Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс отново стана баща

20 юли 2026, 7:29 часа 183 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс отново стана баща

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обяви раждането на четвъртото си дете. Той стана баща на момче от съпругата си Уша Ванс. Алек Нийл Ванс се е родил в неделя сутринта, съобщи вицепрезидентът в изявление в социалните мрежи.„Уша и бебето са щастливи и здрави, а децата ни са изключително радостни да се запознаят с малкото си братче“, добави той, като благодари и на военните лекари и персонала на медицинския център „Уолтър Рийд“ за грижите.

Според Асошиейтед прес това е първият случай от повече от 150 години насам, в който действащ вицепрезидент става родител, докато заема поста.

Двамата имат още три деца – 9-годишният Юън, 6-годишният Вивек и 4-годишната Мирабел.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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