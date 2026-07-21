Милион долара за главата му: Сигнал за подготвян атентат срещу новия президент на Колумбия

За предполагаем "престъпен заговор", организиран от бунтовнически групировки с цел да бъде убит държавният глава само седмици преди встъпването му в длъжност, съобщиха от екипа на новоизбрания колумбийски президент Абелардо де ла Есприеля. 47-годишният милионер и адвокат, известен с твърдолинейните си десни възгледи, трябва да положи клетва на 7 август. Той обеща да води политика на пряка конфронтация с незаконните въоръжени групировки и да се откаже от инициативите за разоръжаване, предприети от напускащия поста ляв президент Густаво Петро.

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Екипът по сигурността на Де ла Есприеля съобщи, че вчера е получил "разузнавателна информация, предупреждаваща за възможен престъпен заговор за отнемане на живота му" по време на срещите по предаването на властта преди встъпването му в длъжност, се казва в изявление на неговия екип.

Според съобщението представители на Националната освободителна армия и отцепнически групировки от бившите Революционни въоръжени сили на Колумбия (ФАРК) са предложили близо 1 млн. долара за организиране на атентат срещу новоизбрания президент.

Получената информация сочи и възможни опити за инфилтриране на лица, свързани с престъпни среди, по време на пресконференции и обществени прояви с участието на Де ла Есприеля.

Въпреки заплахата новоизбраният президент "няма да променя програмата си", се посочва в изявлението. В него се отправя и призив към властите да започнат разследване, за да "установят източника на тази заплаха".