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Байдън подразни Тръмп: По-добре на изборите за Конгреса не можеше да е (ВИДЕО)

11 ноември 2026, 17:14 часа 873 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Байдън подразни Тръмп: По-добре на изборите за Конгреса не можеше да е (ВИДЕО)

"Не мисля, че изборите можеха да минат по-добре. Бях много щастлив". Това заяви в коментар за новата картина в Конгреса (и двете камари вече са с мнозинство на демократите) експрезидентът на САЩ Джо Байдън, който беше диагностициран с рак, но все пак има сили да се появи пред камера. 

"Между другото, не бях чак толкова изненадан. Наистина не бях, защото съм се занимавал с всички тези надпревари. Но бях наистина доволен, че американският народ... притеснявах се дали ще се хване на перченето на републиканското ръководство и по-специално на Тръмп, но не се хвана", добави Байдън - Още: Въпреки че първоначално прие резултата: Тръмп постави под съмнение честността на междинните избори

Американският експрезидент говори и за болестта си и изрично каза, че ако е знаел, че е почнал да се чувства зле, защото се е разболял от рак, който прогресира бързо, е щял да си подаде оставката като държавен глава на Съединените щати. 

"Нямаше да продължа напред, защото не мисля, че 80-годишен мъж с рак трябва да се кандидатира. Но тогава (когато тръгна да се бори за втори мандат в Белия дом) не знаех, че е така. Мислех си, че имам капацитета, мисля, че го направих, да осигуря по-широка подкрепа за Съединените щати и нашите позиции в цял ​​свят. Имах много добри отношения с всички основни лидери в света. И затова вярвам, че обективно погледнато, бях най-добре подготвеният човек да свърши работата", заяви Байдън - ОЩЕ: Бивш съветник по сигурността при Тръмп пред българска аудитория: Притеснен съм от поведението му към Путин, атаките в Черно море ще продължат

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Доналд Тръмп Джо Байдън избори САЩ междинни избори в САЩ
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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