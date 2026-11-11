Байдън подразни Тръмп: По-добре на изборите за Конгреса не можеше да е (ВИДЕО)

"Не мисля, че изборите можеха да минат по-добре. Бях много щастлив". Това заяви в коментар за новата картина в Конгреса (и двете камари вече са с мнозинство на демократите) експрезидентът на САЩ Джо Байдън, който беше диагностициран с рак, но все пак има сили да се появи пред камера.
"Между другото, не бях чак толкова изненадан. Наистина не бях, защото съм се занимавал с всички тези надпревари. Но бях наистина доволен, че американският народ... притеснявах се дали ще се хване на перченето на републиканското ръководство и по-специално на Тръмп, но не се хвана", добави Байдън - Още: Въпреки че първоначално прие резултата: Тръмп постави под съмнение честността на междинните избори
Joe Biden on the 2026 midterm elections: I don't think elections could have gone any better. I was very happy. I wasn't that surprised, by the way. I really wasn't, because I've been dealing with all these races. But I was really pleased that the American people—I was worried whether they were going to fall for just the bravado of the Republican leadership, and Trump in particular, but they weren't.— Clash Report (@clashreport) November 11, 2026
Американският експрезидент говори и за болестта си и изрично каза, че ако е знаел, че е почнал да се чувства зле, защото се е разболял от рак, който прогресира бързо, е щял да си подаде оставката като държавен глава на Съединените щати.
"Нямаше да продължа напред, защото не мисля, че 80-годишен мъж с рак трябва да се кандидатира. Но тогава (когато тръгна да се бори за втори мандат в Белия дом) не знаех, че е така. Мислех си, че имам капацитета, мисля, че го направих, да осигуря по-широка подкрепа за Съединените щати и нашите позиции в цял свят. Имах много добри отношения с всички основни лидери в света. И затова вярвам, че обективно погледнато, бях най-добре подготвеният човек да свърши работата", заяви Байдън - ОЩЕ: Бивш съветник по сигурността при Тръмп пред българска аудитория: Притеснен съм от поведението му към Путин, атаките в Черно море ще продължат
Joe Biden: If I had known that I was feeling lousy because I had cancer, I would have resigned. I would not have gone forward because I don't think an 80-year-old man with cancer should be running. But that wasn't the case. It was a circumstance where I thought that I had the capacity, I think I did, to bring a wider array of support for the United States and our positions from around the world. I had very good relationships with all the major leaders in the world. And so I believe that, on an objective basis, I was the best-equipped person to do the job.— Clash Report (@clashreport) November 11, 2026