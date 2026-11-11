Войната в Украйна:

Почина руският посланик в САЩ

11 ноември 2026, 18:47 часа 1036 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images/Guliver
Почина руският посланик в САЩ

Почина руският посланик в САЩ. Припомняме, че преди години той обяви, че Крим е руски и оправда инвазията в Украйна. Александър Дарчиев, който си отиде на 66 години, беше повече от просто дипломат — той беше непреклонен защитник на кремълските политики. „Крим е Русия, веднъж и завинаги“, каза той през 2014 г.

През март 2022 г. той също се изправи срещу американския посланик, след като тогавашният президент на САЩ Джо Байдън нарече Путин "военнопрестъпник". Дарчиев беше назначен за посланик във Вашингтон през пролетта на 2025 г. 

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Руски посланик война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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