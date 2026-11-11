Почина руският посланик в САЩ. Припомняме, че преди години той обяви, че Крим е руски и оправда инвазията в Украйна. Александър Дарчиев, който си отиде на 66 години, беше повече от просто дипломат — той беше непреклонен защитник на кремълските политики. „Крим е Русия, веднъж и завинаги“, каза той през 2014 г.
⚡️ Russian ambassador to the US has died — he called Crimea Russian and justified the invasion of Ukraine Alexander Darchiev was more than just a diplomat — he was a staunch defender of Kremlin policies. “Crimea is Russia, once and for all,” he said in 2014. In March 2022, he also confronted the US ambassador after Biden called Putin a war criminal. Darchiev was appointed ambassador to Washington in spring 2025. He was 66.— NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2026
През март 2022 г. той също се изправи срещу американския посланик, след като тогавашният президент на САЩ Джо Байдън нарече Путин "военнопрестъпник". Дарчиев беше назначен за посланик във Вашингтон през пролетта на 2025 г.