Крадци заседнаха в магазина, в който извършваха обир (ВИДЕО)

Видео, което се разпространява в социалните мрежи, показва случайни минувачи и клиенти на магазина, които барикадират входната врата, докато крадците търсеха начин да избягат

Във видеото се вижда как заподозрените се опитват да разбият задната врата. Времето за реакция на полицията обаче е било 30 минути и заподозрените все пак са успели да избягат през задния вход на магазина, допълват местните медии. ОЩЕ: Над 60% от американците от средната класа имат финансови затруднения

"The robbers are stuck inside the store." Viral video shows bystanders trapping four suspects inside a store during an alleged burglary. pic.twitter.com/lQWCiLS4Ew