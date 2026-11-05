След вота на междинните избори в САЩ: Демократите се заканиха да режат бюджета на Пентагона

Лидерът на демократите в Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите Адам Смит обяви в сряда, че се кандидатира за председател на комисията в следващия Конгрес. Той дори обеща да разследва инвестициите на Пентагона във военни фирми. Отделно Адам Смит настоява и за по-нисък бюджет за отбрана. Още: "Ще спрем войната в Иран, ще отменим митата на Тръмп": Какви са заявките на демократите след победата на вота? (ВИДЕО)

По-реалистична и устойчива стратегия за отбрана

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"За начало трябва да изискваме прозрачност и отчетност пред обществеността, като настояваме за повече публични показания от висши служители на Пентагона", заяви Смит в писмо до колегите си, призовавайки за разследвания на войната с Иран и американските удари в Карибския басейн и Латинска Америка.

Адам Смит обеща да води "по-реалистична и устойчива" стратегия за разходите за отбрана.

Конгресменът от Демократичнта партия посочи, че бюджетът на Пентагона трябва да остане под 1 трилион долара, за разлика от предложените от администрацията на Тръмп 1,5 трилиона долара за следващата година.

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