Демократите готвят разследване срещу Мъск заради проблема със Starshield в Украйна

Демократите в Сената на САЩ подготвят разследване относно съобщения за смущения в работата на сателитната система Starshield в Украйна, съобщава CNN. Комисията по външни отношения към Сената е отправила искане към Илон Мъск да запази наличните документи.

Комисията по външни отношения на Сената на САЩ започна подготовка за обширно разследване на Конгреса. Тя изпрати официални искания до частни компании и служители на администрацията да запазят документи, които биха могли да послужат като доказателства по време на разследването.

Според помощник на демократите в Сената писма са били изпратени до Илон Мъск и други отговорни лица. Причината е била серията от инциденти, при които сателитната система Starshield е претърпяла забавяне по време на работата си в Украйна.

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Освен това бяха изпратени заявки до банки, пристанища и частни организации, участващи в сделки за доставка на руско дизелово гориво.

Демократите планират да затегнат надзора върху Тръмп

Сенатската комисия подчертава, че исканията за запазване на документи са стандартна процедура. Те се изпращат, за да се защитят доказателствата относно лица, заподозрени в нарушаване на закона или участие в съмнителни дейности.

След като Демократическата партия пое контрола над Конгреса през януари, опозицията планира да засили надзора върху администрацията на президента Доналд Тръмп и да преразгледа решенията ѝ през последните две години. Очаква се сенатор Крис Кунс да стане председател на комисията.

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Същевременно не се очакват съществени промени в Закона за национално отбранително разрешение на САЩ (NDAA), тъй като основният текст на законопроекта вече е договорен от двете камари на Конгреса.

Настоящото републиканско мнозинство е малко вероятно да подкрепи ограничения на президентските правомощия през този период. След като новият Конгрес обаче встъпи в длъжност, Белият дом може да се сблъска с трудности при потвърждаването на назначенията и посланиците.

Поводът

В средата на октомври 2026 г. украинската армия претърпя сериозни смущения в комуникациите на фронта. Скоростта на мрежата Starshield (военната, криптирана версия на Starlink, която се финансира с договори от Пентагона) беше драстично намалена.

Това доведе до срив в управлението на украинските разузнавателни и бойни дронове (които автоматично се изключвали при скорост над 160 км/ч).

Украински командири докладваха за провалени военни мисии и загуба на скъпа техника.