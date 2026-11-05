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Акции на ГДБОП във Варна и Пловдив за данъчни престъпления

05 ноември 2026, 19:52 часа 673 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
Акции на ГДБОП във Варна и Пловдив за данъчни престъпления

Четирима души са задържани във Варна за данъчни престъпления. Двама от тях са митнически служители на ръководни позиции, останалите са представители на дружества, замесени в престъпната практика. Става дума за внос на стоки от Китай контрабандно или на занижени цени, като по този начин сериозно е ощетен държавният бюджет, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

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Акцията е на ГДБОП. Демерджиев допълни, че това не е единичен случай, но няма данни за политическа протекция. "Много ясно искам да заявя, че тези акции ще продължават. Никой не бива да живее с илюзията, че служейки в държавна структура по някакъв начин е защитен. Една подобна структура, която е подложена на корупционен риск, ще бъде в фокуса на нашето внимание постоянно. Така че това е поредната акция. Срещу подобни държавни служители, които си позволяват да способстват такива практики, акцията ще продължават и дори ще се засилват", обясни Иван Демерджиев – министър на вътрешните работи.

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Акция на ГДБОП срещу данъчни престъпления имаше и в Пловдив, където антимафиотите обиск фирма за търговия със строителни инструменти и техника. Общо задържаните в страната в тази акция са 12.

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ГДБОП данъчни престъпления акция Иван Демерджиев
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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