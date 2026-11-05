Ферари не скри желанието си да привлече Кими Антонели

Синът на основателя на легендарната марка Енцо Ферари и неин вицепрезидент Пиеро Ферари, публично изрази желанието си да види новия световен шампион във Формула 1 Кими Антонели с червения екип на Скудерията. 20-годишният италианец си осигури титлата с Мерцедес след третото си място в Гран при на Мексико. Така той се превърна в най-младия шампион в историята на спорта и първия италианец с короната от Алберто Аскари през 1953 г. насам.

Наследникът на Енцо Ферари призова за привличането на шампиона Кими Антонели

В интервю за швейцарското издание Blick Пиеро Ферари не скри възхищението си от младия пилот и дори го сравни с една от легендите на Скудерията - Ники Лауда: „Искам нищо повече от това да видя Кими в червения гащеризон. Той ми напомня за нашия Ники Лауда на всяко състезание!“

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Подобно желание изрази и бившият президент на италианския отбор Лука ди Монтедземоло, който също съжалява, че Антонели не се състезава за тима от Маранело. Легендата на MotoGP Валентино Роси и бившият пилот във Формула 1 Ралф Шумахер също подкрепиха идеята за евентуално преминаване на италианеца във Ферари.

Италианските медии припомнят, че от Ферари са имали възможност да привлекат Антонели още в ранна възраст. Тогавашният ръководител на отбора Маурицио Аривабене обаче не продължил отношенията с младия пилот, който впоследствие се присъединил към академията на Мерцедес едва на 11 години. Самият Антонели засега не дава повод за спекулации около бъдещето си.

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