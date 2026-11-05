Заплаха от война с Русия: Литва и Латвия правят учения за масова евакуация

Литва и Латвия започнаха учения за масова евакуация, за да се подготвят за евентуална война. Съгласно сценария на ученията, нарастващата военна заплаха в Балтийския регион изисква спешна евакуация на цивилни през границата в съседна държава.

В ученията участват до 100 доброволци. Днес те се транспортират от Даугавпилс, Латвия, до Пасвалис, Литва. На 10 ноември евакуацията ще бъде репетирана в обратна посока - от Шяуляй, Литва, до Кекава, Латвия, съобщава беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

Ученията са продължение на планове като тези в Литва в случай на нужда да има масова евакуация на жители на балтийската държава в Полша. Причината за такъв сценарий е евентуален руски опит да бъде овладян коридора Сувалки, който е широк само 65 километра от руския анклав Калининград до Беларус - ОЩЕ: Полша и Литва подготвят план за трансгранична евакуация за балтийските държави

Междувременно Европейската комисия издаде препоръки за подготовка за големи кризи. На жителите на ЕС се препоръчва да се запасят с достатъчно вода, храна, лекарства и други основни продукти, за да оцелеят самостоятелно поне 72 часа по време на извънредна ситуация.

В същото време вълна от фалшиви бомбени заплахи удари извършващите полети в Европа авиолинии. Само на 5 ноември бяха засегнати най-малко 18 полета. Някои самолети бяха принудени да се отклонят, докато един полет беше пренасочен към френска военна авиобаза. Властите в Европа разследват инцидентите.

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