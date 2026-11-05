Хутите са предали условията си на Саудитска Арабия да спрат войната в Йемен

В замяна на спиране на атаките срещу Саудитска Арабия, йеменските бунтовници - хутите - настояват Рияд да ги признае за легитимно управляващи Йемен и да плати 51 милиарда долара обезщетение. Информацията за исканията е на The Wall Street Journal.

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Саудитска Арабия е изправена пред труден избор. Продължаващите военни операции рискуват допълнителни жертви и атаки, носещи щети и поражения на петролната ѝ инфраструктура, което води до огромни финансови загуби.

Но правенето на отстъпки би могло само да окуражи хутите. Ако те осъзнаят, че Саудитска Арабия е отстъпила, вероятно няма да спрат и ще поискат още повече пари.

Хутите, които излязоха на политическата сцена като движението "Ансар Аллах" през 90-те години на XX век, бяха първоначално поведени от йеменския депутат Хюсеин Бадредин ал-Хути - защото се чувстват маргинализирани при обединението на Северен и Южен Йемен. След атентатите от 11 септември, 2001 година Ал Хути вече проповядва срещу западния капитализъм и обвинява президента Салех, че е марионетка на САЩ и Саудитска Арабия. През 2004 година йеменската армия убива Ал Хути, но брат му Малик застава начело и след арабската пролет от 2011 година вдига бунт, който е толкова успешен, че хутите превземат йеменската столица Сана. От тогава те са незаобиколим фактор и с помощта на Иран буквално тровят живота на Саудитска Арабия.

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