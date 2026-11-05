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Манчестър Юнайтед с неочакван кандидат за поста на Майкъл Карик

05 ноември 2026, 19:11 часа 936 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Манчестър Юнайтед с неочакван кандидат за поста на Майкъл Карик

Бившият селекционер на Франция Дидие Дешан може да поеме Манчестър Юнайтед и да замени Майкъл Карик на мениджърския пост. Английският клуб вече е осъществил контакт с френския специалист, но засега не е ясно дали той е водещият кандидат за позицията. Специалистът е готов да изчака до края на сезона, преди да вземе решение за следващата стъпка в кариерата си.

Дидие Дешан се очерта като потенциален кандидат за мениджър на Ман Юнайтед

Според информация на журналиста Санти Ауне от Foot Mercato Дешан внимателно разглежда възможностите пред себе си и не бърза да се връща към треньорската професия. Манчестър Юнайтед не е единственият клуб, който проявява интерес към френския треньор. По-рано се появиха информации, че кандидатурата му се разглежда и от Ювентус, където Дешан има минало като футболист и треньор.

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Дидие Дешан

Интересът към Дешан идва на фона на труден период за "червените дяволи". До победата над Рома с 3:2 в двубой от четвъртия кръг на Шампионската лига тимът нямаше успех в девет поредни срещи. Във Висшата лига ситуацията също е притеснителна, като Манчестър Юнайтед заема 17-ото място в класирането. Именно резултатите през последните седмици поставят под въпрос бъдещето на Майкъл Карик и засилват спекулациите около евентуалната му смяна.

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Манчестър Юнайтед Дидие Дешан Майкъл Карик
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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