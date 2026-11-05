Русия осъди на 4 години затвор дъщерята на убития опозиционер Борис Немцов

Руски съд осъди задочно на 4 години лишаване от свобода в наказателна колония Жана Немцова, дъщеря на убития руски опозиционен политик Борис Немцов, предаде ДПА. 42-годишната Немцова беше призната за виновна заради дейността си във фондацията "Борис Немцов за свобода", базирана в Германия. Според прокуратурата организацията разпространява "негативни оценки за различни събития в Руската федерация". Присъдата подлежи на обжалване, предаде БТА.

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През април 2024 г. руското Министерство на правосъдието включи фондацията в списъка на чуждестранните и международните организации, чиято дейност е забранена в Русия, тъй като е определена като "нежелателна".

Жана Немцова основава организацията през 2015 г. в германския град Бон след убийството на баща си през февруари същата година. През август тази година руски съд издаде задочна заповед за ареста ѝ. Немцова отхвърля всички обвинения срещу себе си и ги определя като политически мотивирани. В предишни свои изявления, цитирани от германската международна медия "Дойче веле", тя заяви, че руските власти засилват усилията си да заглушат независимите гласове в страната.

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По думите ѝ фондацията работи в подкрепа на независими руски медии в изгнание, образователни проекти и защитата на правата на руснаците, напуснали страната заради несъгласието си с войната срещу Украйна и управлението на президента Владимир Путин.

Борис Немцов, който беше сред най-изявените критици на Путин, беше застрелян през февруари 2015 г. на мост в Москва, недалеч от Кремъл.

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