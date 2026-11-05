15 руски рафинерии са аут, 12 са с намален обем: Загуби за 23 млрд. долара плюс щети за 20 млрд. долара при приходи от 26 млрд. долара

15 от 38-те основни руски рафинерии са изведени от експлоатация, а други 12 са намалили обема на производството на петролни продукти. В резултат на това общият обем на рафинирането на петрол в тези предприятия е намалял с 55,4% в сравнение с началото на годината - това е актуална картина към края на септември, 2026 година, съгласно данни на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР).

Къде руските рафинерии са "най-изгорели"

Според ГУР, най-зле за Русия е ситуацията в Приволжието, Централния и Южния федерален окръг, където са мощностите на "Славнефт-ЯНОС", "Киришинефтегазсинтез", "Рязанска нефтопреработваща компания", Московската рафинерия на "Газпром" в Капотня и "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". Общият дял на тези предприятия е около 33% от общия обем на рафиниране на петрол в Русия. А те бяха многократно удряни от украинските далекобойни дронове и ракети, ударите продължиха и след края на септември.

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В същото време рафинериите, разположени в отдалечени региони на Руската федерация, продължават да работят. Сред тях са рафинерията "Газпромнефт-Омск", рафинерията "Ачинск", "НефтеХимСервис", рафинерията "Хабаровск", рафинерията "Марийск" и рафинерията "Ванински". През септември 2026 г. общият обем на рафиниране на петрол в тези предприятия е бил 906 хиляди барела на ден - със 147 000 барела повече, отколкото в началото на годината. По този начин тези рафинерии са представлявали около 24% от цялото рафиниране на петрол в Руската федерация.

Загубите са далеч над приходите

Работата на отдалечените от Украйна предприятия позволява на Кремъл временно да компенсира недостига на гориво. Възможностите на такова заместване обаче са ограничени от географското местоположение на предприятията. Доставката на петролни продукти е усложнена от липсата на вагони и автомобилни цистерни. Освен това, през 2027 година обемите на производство в тези рафинерии са застрашени да намалеят поради отлагането на планираната тази година техническа работа за този период.

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Сериозността на ситуацията се доказва и от решението на Кремъл да ограничи достъпа до информация за обемите на рафиниране на петрол. Съответните промени са предвидени в указ на руския диктатор Владимир Путин от 28 септември № 686. Това прави невъзможно независимото наблюдение на индустрията и създава условия за разпространение на ненадеждни данни, по-специално за обемите на производство на дизелово гориво, сред страните, заинтересовани от закупуване на руски петрол.

По изчисления на ГУР, загубите за руската петролна индустрия от далекобойните украински дронове и ракети са в размер на над 23,2 млрд. долара. Това е почти равно на общите приходи на индустрията за 2025 г., които възлизат на 26,6 милиарда долара. В същото време Русия се сблъсква с нарастващи трудности при ремонта и поддръжката на повредени съоръжения поради международните санкции и високата цена на необходимото оборудване. Цената за подмяна на повредено оборудване може да надхвърли 20 млрд. долара.

"Така че, въпреки опитите за преразпределение на товара между оцелелите предприятия, Русия не е в състояние да задоволи напълно собствените си нужди от петролни продукти и същевременно да изпълни задълженията си за износ. Освен това руснаците започнаха да внасят гориво от други страни, използвайки "сиви схеми", за да заобиколят международните санкции", заключва ГУР.

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