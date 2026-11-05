Прогноза за времето - 6 ноември 2026 г. (петък)

На 6 ноември 2026 г. минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 2°. Времето ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В сутрешните часове на места в котловините и низините ще има мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб, в Северна България до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°, в София - около 11°. В планините ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра - около 1°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево по морето

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб, по северното крайбрежие до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 10°-12°. Температурата на морската вода е 15°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

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Три дни преди новолуние

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 7 мин. и залязва в 17 ч. и 13 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 6 мин. Луната в София изгрява в 4 ч. и 4 мин. и залязва в 15 ч. и 54 мин. Фаза на Луната: три дни преди новолуние.

Седмична прогноза за времето за 2-8 ноември 2026 г.