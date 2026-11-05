Торнадо помете летище в Бразилия (ВИДЕО)

Торнадото връхлита региона на Шапеко в Южна Бразилия. Преминаването на бурята причинява сериозни щети както по инфраструктурата на летището, така и в целия регион. Вятърът троши големи парчета от стъклената фасада на пътническия терминал. Кадри от вътрешността показват как пътниците панически бягат от прозорците към вътрешните зони, преди стъклопакетите да се срутят под натиска на стихията. Част от металните конструкции на самолетните хангари са изтръгнати, а ламаринени покриви и отломки са разхвърляни по паркингите и пистите за рулиране.

Powerful tornado destroys airport in Brazil A tornado struck the state of Santa Catarina and destroyed the airport in the city of Chapecó, local media report. The airport has been closed indefinitely. Some areas have also lost electricity and internet access. — NEXTA (@nexta_tv) November 5, 2026

За щастие, към момента няма данни за загинали или сериозно ранени хора в самия терминал.

Операторът на летището официално прекратява всички кацания и излитания за неопределено време. Инженерни екипи извършват обследване на сигурността на пистата и сградите.

Бразилският метеорологичен институт (INMET) и Гражданската защита потвърдиха преминаването на торнадо, като регистрираните пориви на вятъра в района достигат между 92 км/ч и 126 км/ч.

Властите в щата обявиха най-висока степен на опасност - червен код, заради преминаващия фронт от силни бури и градушки. Учебните занятия в държавните училища в региона са временно преустановени, а губернаторът призова жителите да останат по домовете си. В някои райони са прекъснати електрозахранването и достъпът до интернет.