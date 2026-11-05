Ще си научат ли републиканците урока от загубата? Едва ли

Една здрава Републиканска партия би реагирала на това историческо отхвърляне на президента Доналд Тръмп по време на междинните избори с разкаяние и честен самоанализ. Нейните лидери биха очертали нов път напред и биха се отказали от онези елементи в дневния ред на Белия дом, които подтикнаха американските избиратели да предадат контрола над Камарата на представителите и Сената на САЩ на Демократическата партия – партия, която самите избиратели всъщност не одобряват особено.

Сведена до незначително присъствие в Конгреса и с напълно разстроена управленска коалиция – точно навреме за изборите през 2028 г. – такава Републиканска партия би могла да изгради по-устойчива коалиция от избиратели; такава, която не зависи от капризите на един нарцистичен политик, макар и притежаващ рядък, появяващ се веднъж на поколение талант.

Но републиканците и техният възхваляван лидер далеч не са пример за политическо здраве. Още: Обзор: Тръмп и републиканците се сгромолясаха в Конгреса, демократите не изключват импийчмънт

Онези в партията, които биха били най-склонни да се изправят пред реалността и да поемат тежката задача по възстановяването на Републиканската партия, бяха елиминирани в силно републикански избирателни райони, в битките за места в Сената и за губернаторски постове – места, които по традиция не избират демократи. Единствените републиканци, които оцеляха, се оказаха защитени – било чрез манипулирано очертаване на избирателните райони (джеримендъринг), чрез упоритата подкрепа на избирателите им за Тръмп, или чрез комбинация от двете. Късогледата стратегия на партията ще бъде да следва непокорния тон на президента и да се противопоставя на опитите на новите демократични мнозинства да неутрализират главнокомандващия.

И така, бъдещето на партията – както в краткосрочен, така и в по-дългосрочен план – е в ръцете на Тръмп, а повечето избрани представители продължават да се ориентират според сигналите, идващи от Белия дом.

Докато пристигаха шокиращите резултати, показващи загуби в надпреварите за Сената в Айова, Канзас, Охайо, Южна Каролина и Тексас (Тексас!), някои ветерани в партията, с които разговарях, изразиха несъгласие с моята оценка. Те твърдяха, че републиканците в Конгреса, претърпели тежки удари, ще си вземат поука, ще се дистанцират от Тръмп и най-накрая ще сложат край на сляпата подкрепа за неговия дневен ред на Капитолийския хълм. Някои републикански стратези дори предположиха, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс ще бъде принуден да се откаже от евентуални планове да се кандидатира за президентския пост – да не говорим за онези, които се надяват на министерски постове.

Не съм комарджия. Но ако бях, не бих заложил и цент на подобен сценарий. За кандидатите на партията за 2028 г. ще бъде трудно да устоят на „песента на сирените“ на лоялната популистка база на президента – онази, която изповядва лозунга „Да направим Америка велика отново“ (MAGA). И това е при условие, че изобщо се появи сериозен опит партията да бъде отбита от влиянието на Тръмп. Още: Нетаняху вече е токсичен и за републиканците, и за демократите

Това не е първият път, в който президентът вкарва партията си в задънена улица, само за да възкръсне като Лазар, тъй като отказва да признае поражението. Подобна упоритост вдъхновява консерваторите сред редовите избиратели, които виждат в него боец, а не човек, който бяга от отговорност. „Мен ме нямаше в бюлетината, а ако ме имаше, щяхме да спечелим СЪС СМАЗВАЩО МНОЗИНСТВО!“ – написа Тръмп в платформата Truth Social в изборната нощ.

Междувременно стратези на Републиканската партия споделиха пред мен с голяма увереност, че демократите ще преиграят – точно както направиха републиканците преди това – което ще накара избирателите да се върнат към Тръмп и Републиканската партия точно навреме за президентска кампания, която сега неочаквано се очертава като пълна с възможности.

Твърдението, че демократите ще прекалят и ще дадат на републиканците шанс да възстановят политическите си позиции, не е лишено от основание; в САЩ и двете големи партии са допускали грешката да разчетат погрешно негативната реакция на избирателите след избори. Демократите направиха това след две поредни „сини вълни“ през 2006 и 2008 г. Две години по-късно, през 2010 г., „червена вълна“ донесе на Републиканската партия 63 места в Камарата на представителите и седем места в Сената по време на първите междинни избори при управлението на президента Барак Обама. Републиканците допуснаха същата грешка по време на първия мандат на Тръмп, което доведе до „синя вълна“ и загуба на 41 места в Камарата на представителите на междинните избори през 2018 г.

Без съмнение, ако след встъпването в длъжност на новия Конгрес през януари демократите се впуснат стремглаво в процедура по импийчмънт срещу Тръмп и се фокусират върху законодателни инициативи, свързани с „културните войни“, избирателите доста бързо ще се разочароват от тях. Но се питам дали републиканците са осъзнали мащаба на разрухата, която 45-ият (и настоящ 47-и) президент остави след себе си тази седмица – апокалиптична политическа катастрофа, каквато, както отбелязва анализаторът на общественото мнение Шон Тренде, не е наблюдавана от 1974 г. насам, в периода след скандала „Уотъргейт“, когато Републиканската партия се оказа на ръба на оцеляването. Още: Синьо цунами или червен отлив: Как се стигна до победа на демократите в САЩ? Обяснява Никола Бушняков (ВИДЕО)

Републиканците не просто загубиха място в Сената от щата Канзас за първи път от почти век насам. Демократите са съвсем близо до спечелването на място в Сената от Мисисипи – нещо, което не им се е отдавало от 1982 г. насам. Републиканската партия загуби щати, избирателни райони и други изборни позиции, в които Тръмп и неговите предшественици републиканци традиционно са печелили с двуцифрена преднина – тенденция, продължаваща от години, ако не и от десетилетия. Този развой на събитията налага цялостно преосмисляне на американската политика, както и на парадигмата за „сини“ (демократически) и „червени“ (републикански) щати – модел, в който САЩ живеят вече четвърт век.

Тръмп не изглежда особено заинтересован от подобна промяна. А ако съдим по миналото, това означава, че и републиканците няма да проявят интерес. Вероятно първо ще трябва да претърпят още загуби.

Източник: Bloomberg