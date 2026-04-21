Куба и САЩ са провели среща на четири очи

Американски представители са се срещнали наскоро с кубинските си колеги в Хавана. Това е потвърдил служител от кубинското външно министерство в интервю за държавния вестник Granma в понеделник, цитиран от "Ройтерс". Axios съобщи, че висша американска делегация е посетила острова предходната седмица, заявявайки, че кубинските представители имат малък "прозорец", за да приемат подкрепените от САЩ реформи, преди условията да се влошат.

Основните теми на разговор

Алехандро Гарсия дел Торо, който отговаря за американските въпроси в кубинското външно министерство, заяви, че нито една от страните не е определяла крайни срокове, нито е правила заплашителни изявления на срещата, която той нарече "уважителна".

"Премахването на енергийното ембарго срещу страната беше основен приоритет за нашата делегация", каза Гарсия дел Торо.

Американските представители призоваха кубинското правителство да следва дългогодишната политика на САЩ за отмяна на кубинското ембарго, съобщи Axios, включително обезщетение за активи и имоти, конфискувани след революцията от 1959 г., освобождаване на политически затворници и осигуряване на по-големи политически свободи.

Американската делегация също така предложи да установи сателитните услуги Starlink в страната, съобщи Axios.

Гарсия дел Торо заяви, че САЩ са били представлявани от заместник-длъжностни лица от Държавния департамент, а Куба е била представена "на ниво заместник-министър на външните работи".

Axios съобщи, че в разговорите е участвал Раул Кастро, внук на бившия кубински президент Раул Кастро, който е на 94 години и все още има голямо влияние.

"Не искаме война, но ако се наложи, ще я спечелим": Куба се готви за атака от САЩ