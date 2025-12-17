Фон дер Лайен: Край! Европа е вече енергийно независима от Русия

Европейската ера на енергийна независимост от Русия вече е факт и тази ера трябва да бъде необратима. Това каза днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент в Страсбург преди започващата утре среща на върха в Брюксел.

"Новата ера на европейска енергийна независимост от Русия вече е факт и тя трябва да бъде необратима. Ние ще се разделим с руските изкопаеми горива завинаги! Само преди една година това беше немислимо. Но не говорим за стечение на обстоятелствата, а за здрава работа", отбеляза Фон дер Лайен.

"Тази седмица олицетворява реалността на момента, реалността на света, който стана опасен - един свят на хищници. Ние трябва да защитаваме себе си и да зависим от себе си. Мира, какъвто беше до вчера, вече го няма. Нямаме време за носталгия. В същото време другите нямат право да ни дефинират", заяви Фон дер Лайен, като визира САЩ.

Тя обърна внимание, че делът от световния брутен вътрешен продукт на Съединените щати също е спаднал. "Това не е въпрос на икономика. Става въпрос за смяна на курса на световната икономика. И затова никой не трябва да бъде шокиран от това, което другите мислят за нас", посочи председателката на Европейската комисия.

"Ние местим планини. Тази година направихме за европейската отбрана толкова, колкото за предишните десет години", подчерта фон дер Лайен пред евродепутатите в пленарната зала в Страсбург.

"Изпращаме ясен сигнал на Кремъл": ЕС замрази окончателно руските активи