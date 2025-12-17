Пребивана и изнасилвана: Украинка свидетелства пред съда в Хага за руски издевателства

"Ако не се подчиняваш, ще те застрелям. А ако се държиш добре, ще ти дам малко наденица". Тези реплики описват добре какво е преживяла украинка, която е дала свидетелски показания в Хага. Руският проект The ​​Insider на Роман Доброхотов, с който си сътрудничи и българският журналист Христо Грозев, разказва какво е преживяла жената - тя е била отвлечена, измъчвана, изнасилена и принудена да копае окопи от руски войници.

Олена Ягупова, жителка на Камянка-Днипровска в Запорожка област, е дала показания пред Международния наказателен съд (МНС) в Хага в края на октомври 2025 г. В интервю за The Insider тя описва какво е преживяла, след като е била отвлечена от руски войници.

По думите на Ягупова, след като родният ѝ град (с население под 15 000 души преди войната) е превзет от руската армия през пролетта на 2022 година, руснаците са въвели полицейски час, паспортен контрол и са започнали масови задържания на цивилни, включително служители на Запорожката атомна електроцентрала. Последните са били принудени да работят в централата под руски контрол. Тези, които са отказали, заедно с много други, са били принудени да копаят окопи и да строят укрепления. Тези, които отказаха, бяха бити и измъчвани, а някои бяха преместени в руски центрове за предварителен арест, разказва украинката.

На 6 октомври 2022 г. Ягупова е задържана като "ненадеждна", защото съпругът ѝ служи във Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и защото тя е работила в областната администрация, докато Камянка-Днипровска е все още де факто част от Украйна. Тя твърди, че е била подложена на мъчения с ток, задушаване, побоища и симулирана екзекуция.

"Удряха ме по главата с двулитрова бутилка, задушаваха ме с найлонови торбички и жици. Ползваха собствени електрически уреди, симулираха екзекуции – всичко беше класически случай на мъчение", разказва Ягупова.

След това украинската е държана без обвинение в продължение на четири месеца в център за предварителен арест на окупираната територия при нечовешки условия – студ, плъхове, 10-15 души в килия, лоша храна, почти никаква вода и малтретиране. "Те наистина обичаха да ни принуждават да пеем руския химн през нощта, понякога в продължение на два или три часа. Трябваше да пеем прави и през това време килиите се отваряха една по една и всички бяха бити с палки", твърди украинката.

През януари 2023 г. Ягупова и двама други мъже са предадени на командир на руско поделение. Според нея, преди това войници и пропагандисти заснели видеоклип на мъж, пуснат с документи на украинска територия. Това е било направено, "за да се предотврати търсенето от роднини и за да се освободят от отговорност", подчертава жената. Тя и двамата мъже били хвърлени в изоставен хамбар, охраняван от руски войници, и принудени да копаят окопи, да строят землянки и да разминират полета под заплаха от екзекуция, ако не се подчиняват. Ягупова също така твърди, че е била сексуално малтретирана от руски офицер, който директно я нарекъл "робиня". Тя била принудена да чисти и пере в превзети къщи, където живеели руски офицери, а също така била принудена "да задоволява сексуалните им желания".

"Ако не се подчиняваш, ще те застрелям. А ако се държиш добре, ще ти дам наденица" - това ѝ казвал един от руснаците.

Жената каза, че по-късно е научила, че и срещу пленниците-мъже е било използвано и сексуално насилие.

Ягупова е освободена през март 2023 г., след като един от пленниците се свързал с роднините си и им е разказал за ситуацията, а всичко излязло публично. Хора, които са се представили като "представители на отдела за криминално разследване на руското министерство на вътрешните работи", са пристигнали, за да ги вземат. Жената е откарана в окупирания Мелитопол и след това е освободена, със забрана да говори за преживяното. Тя успява да пътува през Русия и да излезе в ЕС, след това се връща в Украйна. Цялото пътуване отнема седмица.

В Украйна служителят на ФСБ Ян Заневски, за когото Ягупова твърди, че е един от участниците в изтезанията ѝ, е осъден задочно на 12 години затвор за "нарушаване на законите и обичаите на войната". Ягупова е участвала и в идентифицирането на мъж с позивна "Батман", когото тя смята за ключово звено в системата за транспортиране на затворници до трудови лагери.

Ягубова смята предстоящия международен трибунал и преследването на отговорните за лична победа. По думите ѝ, нараняванията, които е получила, са ѝ попречили да се върне на предишната си работа и изискват продължително лечение. Комисия на МНС в Хага потвърди, че е била пленена и ѝ е изплатена помощ-обезщетение.

Източник: The Insider