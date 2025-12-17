Европейска страна замрази депутатските заплати за четири години

Заплатите на федералните депутати в Белгия ще бъдат замразени за следващите четири години като мярка за пестене на бюджетни средства, съобщиха местни медии, цитирани от БТА. Решението е било прието на заседание на председателския съвет на Федералния парламент и засяга също изплащането на трудови обезщетения. Уточнява се също, че сходна мярка по-рано беше въведена по отношение на заплатите на министрите.

Заплати от 9000 евро на месец

Федералните депутати в Белгия получават 9000 евро месечна заплата преди облагане, както и по 2600 евро обезщетения за покриване на различни разходи и при приключване на мандата.

При население от близо 12 милиона души, броят на белгийските федерални депутати е 150, а с решение от миналата година възнагражденията им бяха ограничени с пет процента. Белгийските власти полагат усилия за съкращаване на бюджетните разходи с 10 млрд. евро в следващите три години.

По последни данни на Европейската комисия, през 2027 г. Белгия ще има най-големия бюджетен дефицит в еврозоната (5,9 на сто). По оценка на Международния валутен фонд, бюджетният дефицит на страната може да достигне 7,2 на сто от брутния вътрешен продукт до 2030 г., ако не бъдат взети необходимите мерки.

Досегашните намерения на правителството да овладее състоянието на бюджета доведоха до седем национални стачки от началото на годината, а следващият протест се очаква през февруари догодина.

