Марая Кери разбива тикви с бейзболна бухалка във видеоклип

Американската певица Марая Кери, която феновете й наричат още "Коледната кралица", изпрати в Инстаграм празника Хелоуин като размаза тикви с бейзболна бухалка и обяви началото на коледния сезон или както тя го нарече - Сезона на Марая Кери.

Във видео, публикувано в Инстаграм в полунощ в понеделник, тя показа входа на дома си, пълен с различни декорации за Хелоуин, включително три тикви с надпис „Още не е време“, съобщи в. „Индипендънт“.

Когато часовникът удари полунощ, Марая Кери се появи в червена рокля, украсена с пайети, и с блестящи чехли, разбивайки тикви с червено-бяла бейзболна бухалка. В същото време звучеше фонова музика, дългогодишният й хит "All I Want For Christmas Is You".

В продължението на видеото Кери запознава феновете с дома си и казва: „Сега е моментът !!! Натрошете тиквите и направете пай от тях... защото тепърва предстои "Денят на благодарността"!!! Готови ли сте? Ето ни! #Марая“. Това написа певицата, намеквайки, че началото на ноември бележи коледния сезон, в който най-много ще се чува старият й хит.

Google Trends и други подобни платформи вече обявиха, че популярният коледен хит вече се изкачва на върха на класациите на най-популярните песни. Тази ситуация се повтаря всяка година от 1994 г., когато Кери я публикува за първи път. Оттогава тя представи няколко адаптации, последната от които беше публикувана на 20 декември миналата година. Интересното е, че коледният хит на Кери миналата година оглави Billboard Hot 100 за първи път.