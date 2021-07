Дъщерята на Марая Кери мини-версия на майка си в дебют като модел (СНИМКИ)

10-годишната дъщеря на Марая Кери и Ник Кенън, Монро направи своя дебют в света на модата, съобщава „Контактмюзик“.

Тя се трансформира в мини-версия на известната си майка за реклама за кампанията на OshKosh B’Gosh за връщане в училище „Today Is Someday“.

Монро, в дънково облекло, позира с микрофон-четка за коса, пишейки текстове в сет, наподобяващ 1980 г.

Тя казва в клипа: „Някой ден ще бъде различно. Мелодиите, които са в главата ми, някой ден ще са на върха на класациите. Песните в сърцето ми ще докоснат милиони сърца."

На въпрос защо кампанията е в този дух, 51-годишната певица каза за „Пипъл“: „Като малко момиче бях твърдо решена да реализирам мечтите си. Сега като майка ми носи толкова радост, когато виждам как децата си да визуализират и развиват мечтите, които имат в собствените си сърца. Направихме кампанията, защото обичаме посланието за даване възможност на децата да мечтаят смело и да поемат по своя път.“

