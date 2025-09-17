Войната в Украйна:

Мечка нападна мъж в парка, той я разлюти със спрей

17 септември 2025, 17:13 часа 237 прочитания 0 коментара
29-годишен мъж се възстановява след като е получил сериозни, но неживотозастрашаващи наранявания на гърдите и лявата ръка след нападение на мечка в Национален парк Йелоустоун в САЩ, съобщи американската ABC News, позовавайки се на информация на властите. 

Туристът вървял сам по пътеката „Турбид Лейк“, разположена североизточно от залива Мери в езерото Йелоустоун и на около 4 километра от началото на пътеката „Пеликан Вали“ в района за управление на мечките в долината Пеликан, когато е срещнал мечката. 

Той обаче използвал спрей срещу нея, но това изглежда не му помогнало. ОЩЕ: "Мечката няма да се върне": Кметът на Ловеч се притеснява повече за водата

