Мечка нападна мъж в парка, той я разлюти със спрей

29-годишен мъж се възстановява след като е получил сериозни, но неживотозастрашаващи наранявания на гърдите и лявата ръка след нападение на мечка в Национален парк Йелоустоун в САЩ, съобщи американската ABC News, позовавайки се на информация на властите.

Туристът вървял сам по пътеката „Турбид Лейк“, разположена североизточно от залива Мери в езерото Йелоустоун и на около 4 километра от началото на пътеката „Пеликан Вали“ в района за управление на мечките в долината Пеликан, когато е срещнал мечката.

Той обаче използвал спрей срещу нея, но това изглежда не му помогнало.