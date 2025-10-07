Войната в Украйна:

Медицински хеликоптер се разби на магистрала в САЩ (ВИДЕО)

07 октомври 2025, 09:35 часа 275 прочитания 0 коментара
Медицински хеликоптер се разби на магистрала в САЩ (ВИДЕО)

Трима души са в критично състояние, след като медицински хеликоптер се разби на магистрала в Калифорния, съобщи CNN. Тежкият инцидент се е случил на магистрала 50 в източна посока в столицата на щата Сакраменто. Хеликоптерът е излетял от медицинския център на Калифорнийския университет в Дейвис само няколко минути по-рано. Местните власти заявиха, че екипите за Спешна помощ са затворили някои ленти за движение.

Пилот, медицинска сестра и парамедик са били на борда и са откарани в болница в критично състояние след катастрофата, съобщи пожарната служба в Сакраменто. Не е имало пациенти на борда на хеликоптера и нито едно пътно превозно средство не било замесено в катастрофата, заявиха официални представители.

Кадри, публикувани в социалните мрежи, показват хеликоптера да лети над редица автомобили, преди да се разбие до разделителната линия в облак от дим.

Причината за катастрофата все още се разследва, а офисът на шерифа на окръг Сакраменто съобщи, че помага на пътната полиция.

Виолета Иванова
