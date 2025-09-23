Мъж насочи лазер към хеликоптера на Тръмп, задържаха го

Американските власти повдигнаха обвинение срещу мъж, който насочил лазерен лъч към президентския хеликоптер, докато той излитал от Белия дом с Доналд Тръмп на борда, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. Агент на Сикрет сървис е забелязал как 33-годишният Джейкъб Самюел Уинклер от тротоара извън пределите на Белия дом насочва червен лазерен лъч към хеликоптера.

Уинклер бил арестуван на място и обвинен в насочване на лазер към въздухоплавателно средство – престъпление, което може да му донесе до пет години затвор.

След като бил окован с белезници, Уинклер "паднал на колене и започнал да повтаря: Трябва да се извиня на Доналд Тръмп". По-късно той заявил пред властите, че "не знаел, че е забранено да насочва лазер към Marine One" и че "обикновено го насочва към различни обекти като пътни знаци".

По това време Тръмп пътувал за щата Вирджиния, за да изнесе реч в American Cornerstone Institute.