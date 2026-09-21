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Китай тренира за стрелба по F-35, F-16 и уникални японски радарни самолети (СНИМКА)

21 септември 2026, 5:48 часа 646 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Китай тренира за стрелба по F-35, F-16 и уникални японски радарни самолети (СНИМКА)

Нови сателитни изображения показват, че Китай е построил макети на американски изтребители F-35, F-16, противовъздушни системи Patriot (Пейтрът) и японски радарни самолети AWACS E-767 на прясно асфалтиран пустинен полигон близо до Лоп Нур. Въпросните макети явно се използват като цели.

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Случаят с E-767 привлича особено внимание, коментира Брейди Африк, който публикува снимките. Африк е научен анализатор в Американския институт за предприемачество (AEI), където специализира в геопространствен анализ и анализ на (разузнавателни) данни с отворен код.

Само Япония експлоатира E-767 (Страната на изгряващото слънце има общо четири самолета), което го прави изрично цел за военни тренировки по сценарий, включващ военни действия на Китай срещу Тайван и съответно срещу Япония, която отдавна изразява притеснения за китайските намерения в този регион. Пекин, от своя страна, постоянно атакува Токио с реторика за японското имперско минало и как страната завинаги трябва да си остане "разоръжена" и без армия, способна на мащабни атакуващи операции - според условията на договорите от Втората световна война.

Китай изгражда все по-сложни американски/японски военни макети в пустините на Синцзян от 2021 г. насам за практически стрелби и калибриране на ракети. Но добавянето на макети на батареи Patriot и специфични за Япония активи показва разширяване на набора от цели.

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Япония Китай война Тайван макети
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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