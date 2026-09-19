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Ниският тестостерон и коремните преси по-важни от ракетите? Какво вълнува най-много военният министър на САЩ

19 септември 2026, 19:36 часа 596 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ниският тестостерон и коремните преси по-важни от ракетите? Какво вълнува най-много военният министър на САЩ

Американската армия е изправена пред сериозни предизвикателства, не на последно място заради продължаващия военен конфликт с Иран, който необмислено започна президентът Доналд Тръмп през февруари тази година и който вече седем месеца не намира решение. В тази война САЩ изразходваха една трета от запасите си от крилати ракети "Томахоук" и огромно количестно боеприпаси и ракети-прехващачи "Пейтриът" - до такава степен, че в момента американската армия се сблъсква с недостиг. Но по всичко личи, че този проблем, както и фактът, че САЩ харчат приблизително 2 млрд. долара на ден за тази война е маловажен проблем за министъра на отбраната Пийт Хегсет. Далеч повече него го главоболи друго - външният вид на военнослужещите, дебелината на генералите и нивата им на тестостерон. Това пише журналистът на zn.ua Анна Бродски-Кроткина в свой авторски материал.

Още миналата година по заповед на Хегсет 800 генерали и адмирали напуснаха постовете си (включително военни бази на различни континенти) и, излагайки на сериозен риск бойната готовност на САЩ, се явиха във Вашингтон, пише тя, за да изслушат в недоумение гневната му реч за "дебелите войници и генерали". Хегсет заяви, че няма да толерира небрежен външен вид, бради и затлъстяване, давайки да се разбере, че фасадата е това, на което той придава колосално значение. 

Това лято пък Хегсет обяви, че военнослужещите на възраст 30 и повече години ще бъдат тествани всяка година за нивото им на тестостерон. На военнослужещите с ниски нива на тестостерон ще бъде предложена доброволна хормонална терапия. Нещо, което не се подкрепя от много лекари, които поясняват, че висок тестостерон не винаги е по-добре, пише авторката. "Проучвания показват, че интензивните бойни тренировки драстично намаляват нивата на тестостерон. Само три дни тренировки могат да намалят нивата на тестостерон при мъжете с 43%. Осем седмици ги намаляват с повече от 80%. Тялото вероятно изпраща сигнал, че сега не е моментът за любов. Изкуственото повишаване на тестостерона е не само ненужно, но може да навреди и на здравето и плодовитостта", пише тя.

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Тя отбелязва, че към днешна дата Пийт Хегсет е уволнил или блокирал повишението на повече от 80 генерали и адмирали. Уволненията вече са засегнали приблизително 10% от висшия и най-опитен команден състав на американската армия, застрашавайки по този начин ефективността на въоръжените сили.

В заключение журналистът посочва, че зад всички тези уволнения очевидно явно дори не стои въпросът толкова за мускулестия вид на личния състав. Колкото за това, че "както Хегсет, така и президентът на страната искат армия, която е визуално впечатляваща, но в действителност е сплашена, зависима и послушна. Човек би могъл да предположи, че такава армия е необходима не за да печели войни с външен враг, било то Иран, Северна Корея, Китай или Русия, а за да може да бъде призована във всеки един момент да защити президента в случай на поражение на партията му на изборите или ако президентът се стреми да остане на власт за нелегитимен трети мандат".

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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