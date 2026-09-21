"Живеем в блокада": Хора с увреждания на протест пред Столична община

Хора с увреждания ще протестират в София за правото си на независим живот. Демонстрацията ще е под прозорците на Столичната община и е организирана от движение ”Мобилност“ и сдружение ”Национален център на хората с увреждания”. Недоволните искат достъпна среда и достъпен градски транспорт. Мариана Харизанова от движение ”Мобилност” обясни, че срещите с представители на институции през годините не са дали резултат за живота на тези хора.

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"На дневна светлина, зад слънчевите очила, нашите политици, кметове, управници не ни забелязват - нито нас, нито проблемите, нито ограниченията в живота, които срещаме. Няма промяна в политиките, няма промяна в системата, тя продължава да убива. Това не е клише", каза тя.

Днешният протест ще премине под надслов “Празнуваме независимост. Живеем в блокада”.