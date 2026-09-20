"Никакво забавяне": Тръмп обяви, че иска да ускори развитието на изкуствения интелект и създаде AI Force

Американският президент Доналд Тръмп иска да ускори развитието на изкуствения интелект в САЩ въпреки увеличаващите се предупреждения, че тази технология крие екзистенциални рискове за човечеството, предаде ДПА.

”По никакъв начин няма да възпрепятстваме растежа на тази невероятна индустрия”, написа Тръмп в социалната си мрежа TruthSocial.

Американският лидер отново подчерта, че САЩ изпреварват Китай и останалата част от света в областта на технологиите и че иска това да остане така.

Още: "Все едно Хитлер пръв да се сдобие с атомната бомба": Скандалът с Anthropic, или как AI може да ни унищожи

Най-новият призив беше отправен, след като неотдавна бяха наблюдавани хакерски атаки, извършени без човешки контрол, като мишените включваха компаниите Anthropic и OpenAI, която е създател на ChatGPT.

Във връзка с този случай Antropic и OpenAI призоваха за забавяне на темповете, с които се развива изкуственият интелект, понеже има риск технологията да излезе извън човешки контрол.

Някои изследователи от този сектор също предупредиха, че изкуственият интелект потенциално би могъл дори да унищожи човечеството.

В САЩ обаче се засилва движението срещу изграждането на огромни центрове за данни за изкуствен интелект, отчасти защото тези съоръжения водят до повишаване на разходите за електроенергия и вода.

Източник: Getty Images

Още: Защо Китай не се притеснява от AI апокалипсис?

Новото звено AI Force

Тръмп посочи в публикацията си в TruthSocial, че с негативните последици от технологията ще се заеме ново звено, наречено ”Сили за изкуствен интелект”, което ще действа съобразно Наказателния кодекс на САЩ.

Той обяви, че ще създадат "Сили за изкуствен интелект" (AI Force), подобно на начина, по който бяха създадени Космическите сили (Space Force), предаде Ройтерс.

Тръмп заяви, че през годините опонентите му са измисляли различни "измами", като последната от тях е свързана с "унищожаването или ликвидирането на изкуствения интелект", и подчерта, че няма да позволи това да се случи.

Още: "Китай ще ни изпревари": AI компаниите искат надзорен орган, но САЩ са против

"Всичко започна с атака срещу нашите центрове за данни, докато хората не осъзнаха колко ценни и престижни са те за общностите, в които са изградени. По никакъв начин няма да възпрепятстваме или задушаваме растежа на тази невероятна индустрия. Напротив – ще я подкрепяме и развиваме", посочи той, цитиран от БНР.

Тръмп отбеляза, че неговите "ИИ сили" ще помагат за справяне с "негативните" аспекти, свързани с тази технология. Освен това той сподели, че в "близко бъдеще" ще бъде обявено името на нов "цар" на изкуствения интелект (отговорник за сектора).

Той определи изкуствения интелект като следващата индустриална революция, добавяйки, че тя ще бъде "още по-мащабна и с по-голямо въздействие – възможно е да достигне до 25% от БВП на страната ни".

Междувременно Тръмп публикува анкета в профила си в Truth Social, в която предлага 3 нови възможни наименования за феномена "изкуствен интелект" (ИИ или AI).

Още: OpenAI са съгласни да дръпнат спирачката в разработването на AI, ако и другите направят същото

"Мнозина смятат, че изразът "изкуствен интелект" (Artificial Intelligence) е неточен и звучи тромаво, когато става въпрос за ИИ. Далеч по-елегантно и точно описание на този нов феномен би било "висш интелект" (Superior Intelligence – SI), "екстремен интелект" (Extreme Intelligence – EI) или "върховен интелект" (Supreme Intelligence – SI). Това е анкета и ще се радвам всички да гласуват! Кое е най-доброто име за тази непрекъснато разрастваща се "революция"?", попита Тръмп в публикацията си.