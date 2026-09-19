Тръмп и кръстоносният му поход срещу медиите, които не му угаждат: Вече е неописуема цензура (ВИДЕО)

"Горд съм да обявя, че с незабавно действие забранявам достъпа на фалшивите новини CNN, MSNOW (които наскоро промениха името си от MSNBC поради липса на гледаемост и доверие!) и Politico (получателите на незаконен и нелеп абонамент от 8 милиона долара, рекорд за всички времена, директно от правителството на Съединените щати, под ръководството на нечестния Джо Байдън, за да ги поддържа "живи". Струва ми се като корупция!) до Белия дом в резултат на постоянното им "предаване" на ФАЛШИВИ НОВИНИ! Медиите не трябва да могат постоянно да пишат или докладват ИЗМИСЛИЦИ и ЛЪЖИ, когато отразяват президента на Съединените щати, администрацията на Тръмп или Съединените американски щати. Ще следим и други медии за фалшиви новини. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!". Тази публикация на американския президент Доналд Тръмп в социалната му мрежа Truth Social се превърна в истински скандал и то с продължение директно в Белия дом.
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BREAKING: Trump:— Clash Report (@clashreport) September 18, 2026
I am proud to announce that, effective immediately, I am banning Fake News CNN, MSNOW (who recently changed their name from MSNBC due to lack of viewership and credibility!), and Politico (The recipients of an illegal and ridiculous $8 Million Dollar… pic.twitter.com/9kChva2yNz
Медиите в САЩ не си замълчаха
Опитвате ли се да сплашите медиите, след като тяхната свобода е гарантирана в Първата поправка на Конституцията на САЩ? Този въпрос ребром беше поставен на Тръмп и той най-нагло отговори,че "не харесвал нечестните медии като Вас (задаващия въпрос) и мисля, че сте ужасни" - Още: Ще ги върне, върнал ги е: Тръмп за сина си и парите, които руски олигарх дал за сватбата му (ВИДЕО)
Reporter: Freedom of the press is enshrined in the First Amendment.— Clash Report (@clashreport) September 18, 2026
Trump: Thank you for telling me that.
Reporter: Are you trying to intimidate the press from doing its job?
Trump: No, no, no. I dislike dishonest press like you. I think you are terrible. pic.twitter.com/HdaB7RpzRS
На Тръмп му беше напомнено, че всеки американски президент се кълне да спазва американската конституция и Първата поправка, на което той избълва нов поток от щуротии - CNN и MSNOW били "фалшиви новини", на CNN им падал рейтингът и т.н. "И аз го правя (пазя конституцията) – много повече от теб. Забраних, защото са фалшиви новини. Толкова ти омръзва да виждаш фалшиви новини". И отделно Тръмп всъщност заплаши да продължи и да забрани достъп до Белия дом и на други медии, но им давал шанс "да се поправят":
Reporter: You posted that you want to ban CNN, Politico and MSNBC from the White House. Every president takes an oath to uphold the Constitution.— Clash Report (@clashreport) September 18, 2026
Trump: I do, too — much more so than you. I banned them because they are fake news. You get so tired of seeing fake news. pic.twitter.com/vB3UlLIrRb
Отделно, според Тръмп The New York Times "е толкова фалшив", The Washington Post e "отвратителен", защото преобръщал "най-позитивната история" в нещо негативно, а "ние се справяме толкова добре". Fox News пък имали най-лошите социолози и трябвало "да се отърват от тях":
Trump:— Clash Report (@clashreport) September 18, 2026
Washington Post is disgusting. I mean, they are disgusting.
I don’t get it. Why would they be? pic.twitter.com/KB0VrGGHVO
Trump:— Clash Report (@clashreport) September 18, 2026
Fox has the worst polls in the whole business. I think they should’ve gotten rid of their pollsters years ago. pic.twitter.com/pQnTRjSFKD
За финал Тръмп публикува и "най-големите си постижения" досега като управляващ - Още: Европейски доклад: Медиите в България са подчинени, държавната реклама се използва за влияние
Trump posts the “Top 25 Trump Accomplishments of Term Three.” pic.twitter.com/3vIxe4J11A— Clash Report (@clashreport) September 19, 2026