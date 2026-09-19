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Тръмп и кръстоносният му поход срещу медиите, които не му угаждат: Вече е неописуема цензура (ВИДЕО)

19 септември 2026, 9:08 часа 761 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп и кръстоносният му поход срещу медиите, които не му угаждат: Вече е неописуема цензура (ВИДЕО)

"Горд съм да обявя, че с незабавно действие забранявам достъпа на фалшивите новини CNN, MSNOW (които наскоро промениха името си от MSNBC поради липса на гледаемост и доверие!) и Politico (получателите на незаконен и нелеп абонамент от 8 милиона долара, рекорд за всички времена, директно от правителството на Съединените щати, под ръководството на нечестния Джо Байдън, за да ги поддържа "живи". Струва ми се като корупция!) до Белия дом в резултат на постоянното им "предаване" на ФАЛШИВИ НОВИНИ! Медиите не трябва да могат постоянно да пишат или докладват ИЗМИСЛИЦИ и ЛЪЖИ, когато отразяват президента на Съединените щати, администрацията на Тръмп или Съединените американски щати. Ще следим и други медии за фалшиви новини. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!". Тази публикация на американския президент Доналд Тръмп в социалната му мрежа Truth Social се превърна в истински скандал и то с продължение директно в Белия дом.

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Медиите в САЩ не си замълчаха

Опитвате ли се да сплашите медиите, след като тяхната свобода е гарантирана в Първата поправка на Конституцията на САЩ? Този въпрос ребром беше поставен на Тръмп и той най-нагло отговори,че "не харесвал нечестните медии като Вас (задаващия въпрос) и мисля, че сте ужасни" - Още: Ще ги върне, върнал ги е: Тръмп за сина си и парите, които руски олигарх дал за сватбата му (ВИДЕО)

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На Тръмп му беше напомнено, че всеки американски президент се кълне да спазва американската конституция и Първата поправка, на което той избълва нов поток от щуротии - CNN и MSNOW били "фалшиви новини", на CNN им падал рейтингът и т.н. "И аз го правя (пазя конституцията) – много повече от теб. Забраних, защото са фалшиви новини. Толкова ти омръзва да виждаш фалшиви новини". И отделно Тръмп всъщност заплаши да продължи и да забрани достъп до Белия дом и на други медии, но им давал шанс "да се поправят":

Отделно, според Тръмп The New York Times "е толкова фалшив", The Washington Post e "отвратителен", защото преобръщал "най-позитивната история" в нещо негативно, а "ние се справяме толкова добре". Fox News пък имали най-лошите социолози и трябвало "да се отърват от тях":

За финал Тръмп публикува и "най-големите си постижения" досега като управляващ - Още: Европейски доклад: Медиите в България са подчинени, държавната реклама се използва за влияние

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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