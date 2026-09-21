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Внимание: Жълт код за бурен вятър в 12 области в понеделник

21 септември 2026, 6:12 часа 581 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Внимание: Жълт код за бурен вятър в 12 области в понеделник

Много ветровито ще бъде в понеделник, със силен северозападен вятър. Жълт код е обявен за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Русе, Габрово, Сливен, Стара Загора, Ловеч, Пловдив, Пазарджик и София област, като поривите на вятъра ще са до около 90 км/ч. Причината – студен атмосферен фронт, който ще премине през страната, но валежите ще са на отделни места.

Максималните температури ще се понижат. В по-голямата част от страната те ще са между 28 и 31 градуса, в София – около 26 градуса, на морския бряг – от 25 до 28 градуса.

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Слаби и изолирани превалявания се очакват и по Черноморието, главно по северното крайбрежие.

И в планините ще бъде ветровито, с умерен и силен северозападен вятър. Ще бъде предимно слънчево, с превалявания в часовете около и след обяд.

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В празничния вторник (22 септември) предстои съществено понижение на максималните температури. Ще остане ветровито. Облачността ще е променлива, на места с валежи от дъжд.

В сряда понижение се очаква и при минималните температури, които в повечето места ще бъдат между 7 и 12 градуса. В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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