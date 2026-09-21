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Крах за ХДС на Мерц: Риск от изпадане от местния парламент в Мекленбург-Предна Померания

21 септември 2026, 6:40 часа 837 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Крах за ХДС на Мерц: Риск от изпадане от местния парламент в Мекленбург-Предна Померания

Консервативната партия на германския канцлер Фридрих Мерц - Християндемократическият съюз (ХДС), е напът да отпадне от парламента на североизточната провинция Мекленбург-Предна Померания, след като партията пада под 5-процентния праг. Според последните прогнозни резултати ХДС ще получи 4,9% от гласовете, пише "The Guardian". Подобен резултат би бил тежък удар за Мерц, чието политическо бъдеще е обект на засилени спекулации, след като рейтингът му на одобрение рязко спадна през последните месеци.

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ХДС никога досега не е пропускал да премине 5-процентния праг на избори, било то на регионално, европейско или федерално ниво. Предишният му рекордно нисък резултат от 9% е регистриран в Бремен през 1951 г.

Мерц определи ситуацията в Мекленбург-Предна Померания като "катастрофа", като същевременно обеща да продължи с непопулярната си програма за реформи.

Изборите бяха спечелени от крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) с около 38% от гласовете, като тя изпревари с малка преднина Германската социалдемократическа партия (ГСДП), която получи 35,5%.

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ХДС не беше единствената партия, намираща се близо до 5-процентния праг. Популисткият Алианс на Сара Вагенкнехт също получава 4,9% в последните прогнози, докато "Зелените" бяха с около 5,5%. "Левицата" получава 6,5% според последните данни.

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Германия Алтернатива за Германия Фридрих Мерц
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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