Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин публикуваха съвместна декларация след историческата си тристранна среща на върха в китайския град Шънджън на 19 ноември. В нея те заявяват, че се ангажират с реформа на Организацията на обединените нации (ООН), споразумяват се да увеличат производството на рафинирани нефтопродукти „в полза на всички нации“ - въпреки международните санкции срещу продажбите на руски петрол, а също така остро критикуват Международния наказателен съд, който от март 2023 г. издирва Путин за незаконно отвличане на украински деца.

Още: Срещата Тръмп-Си-Путин приключи за 90 минути: Ще реформират ООН, а зад кулисите надничат Тайван и "Ялта 2.0" (ВИДЕО)

Пълното изявление на Тръмп, Си и Путин

"Като постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН, Китай, Русия и Съединените щати са ангажирани с насърчаването на реформата на ООН, за да може тя да реагира по-ефективно на глобалните предизвикателства и да изпълни своята основна мисия за поддържане на международния мир и сигурност", подчертават трима лидери, двама от които водят войни в Украйна и Иран, докато третият не изключва военна намеса за превземане на Тайван и присъединяването му към Китай.

"Трите държави планират да увеличат производството и доставките на рафинирани нефтопродукти в полза на всички народи. Те потвърдиха значението на стабилните енергийни потоци", заявява Путин, чиято пълномащабна инвазия ограничи тези потоци още през 2022 г., и Тръмп, чиято война в Иран ефективно затвори Ормузкия проток, с което цените скочиха рязко по целия свят.

Снимка: Getty Images

Още: През ноември: Украинските атаки намалиха наполовина количествата рафиниран петрол в Русия

"Трите държавни глави признаха, че принципът на националното съгласие и зачитането на имунитета на държавните длъжностни лица са от първостепенно значение, и се съгласиха, че Международният наказателен съд и други подобни органи не трябва да злоупотребяват с юрисдикцията си (Путин е издирван от Международния наказателен съд за военни престъпления в Украйна - бел. ред.)", гласи изявлението на тримата президенти, което със сигурност ще се хареса и на издирвания от МНС в Хага израелски лидер Бенямин Нетаняху - един от най-големите съюзници на Тръмп.

"Трите държавни глави потвърдиха, че ядрена война не може да бъде спечелена и не трябва да се води. Трите държави ще започнат диалог за намаляване на ядрените рискове и предотвратяване на разпространението на ядрено оръжие", завършва изявлението на Тръмп, Си и Путин.

Китай обаче разширява ядрения си арсенал по-бързо от всяка друга страна в света. Според Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI) Пекин вече е натрупал около 620 ядрени бойни глави - повече от всякога. Според прогнозите на Пентагона - до 2030 г. арсеналът на Китай може да надхвърли 1000 бойни глави. Междувременно Русия и САЩ заедно притежават около 86% от ядрените оръжия в света.

Още: "Съдът е корумпиран": САЩ наложиха санкции срещу представители на МНС