Мъск: Платфорамата Х е глобалният градски площад

15 септември 2025, 13:02 часа 257 прочитания 0 коментара
Милиардерът Илон Мъск нарече платформата си Х - глобалният градски площад.

"Въпреки че понякога дискусията за Х може да стане негативна, все пак е добре, че има дискусия. Х е глобалният градски площад", написа той в социалната си мрежа. 

Припомняме, че придобиването на Twitter от Илон Мъск започна на 14 април 2022 г. и приключи на 27 октомври 2022 г., след което той преименува платформата на Х. ОЩЕ: "В беда сме": Папата след новината, че Мъск ще стане трилионер

