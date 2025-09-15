Мъск: Платфорамата Х е глобалният градски площад

Милиардерът Илон Мъск нарече платформата си Х - глобалният градски площад.

"Въпреки че понякога дискусията за Х може да стане негативна, все пак е добре, че има дискусия. Х е глобалният градски площад", написа той в социалната си мрежа.

Припомняме, че придобиването на Twitter от Илон Мъск започна на 14 април 2022 г. и приключи на 27 октомври 2022 г., след което той преименува платформата на Х.