Записки от хладилника

Изглежда и Доналд Тръмп като Путин реши да играе на забавната игра със слухове за собствената си смърт. Ужким лежи в хладилника на моргата, ужким управляват други хора, па на публиката пробутват двойник-тройник... След което внезапно Путин изскача от тортата и вика: ТУ-ТУУУ!

Така е част от хибридната война. От една страна, пълнят се главите на хората с дунапрен, простите и суеверни хора са най-прекрасният материал. От друга страна, внушава се на същата публика, че диктаторът е безсмъртен и винаги ще управлява, независимо дали е двойник, тройник или петорник.

Преди десетина дни социалните мрежи забълбукаха като казана на вещиците от “Макбет” и от тия отровни мехури се появиха какви ли не “сигурни сведения”, че Тръмп е ритнал камбаната.

Извадиха примерно някакъв стар епизод (от преди 15 години) на Семейство Симпсън, в който има предсказание, че Бай Доналд ще умре през август 2025.

На Семейство Симпсън се гледа малко като на милиционерката-пророчица Баба Ванга, която и до днес не излиза от руските телевизори и продължава да вади все нови и нови пророчества, възпяващи силата на руското оръжие и руския дух.

При Семейство Симпсън номерът е, че са предрекли абсолютно всяка дивотия, която е хрумнала на откачените сценаристи.

Из интернет се завъртя и снимка със синьо петно на ръката на Тръмп, каквото имала абсолютно същото и английската кралица Елизабет няколко дни преди да умре!

През това време Тръмп някъде се скатаваше, пускаше видеа, записани предварително (инфо-консерви), не се показваше на живо.

За да подсили интригата Джей Ди Ванс, докато шефът му отсъстваше от публичното пространство, вицепрезидентът се яви с перфектен грим и заяви, че ако стане нещо, винаги е готов да поеме руля на великата държава!

В тия странни забавления Тръмп имитира идола си Владимир Путин.

Когато слуховете за смъртта на Путин почнат да се засилват, това е сигурен знак, че той скоро ще се появи някъде на живо и ще смае света с жизнеността си - качва се на сцената на някой тъпанарски форум и говори като машинка един час прав.

Така и Тръмп, изчака 5-6-7 дни и се яви отново на сцената, за да направи Възродителен процес в Пентагона и да постави още един “ултиматум” от две седмици на Путин - да направи това и това и да не го ядосва, защото ще има санкцийки и пляс-пляс.

На Бай Доналд поредните “две седмици” вече никой не ги и брои, защото той ги мята като бонбонки - и като минат поредните две седмици, нищо особено не се случва.

Затова пък Възродителния процес в Пентагона - това има знакова стойност.

От департамент (министерство) по отбраната Тръмп го прекръсти на департамент по ВОЙНАТА.

С което явно напомня за старата си мечта да продължи да управлява и след втория си мандат.

Това може да стане най-сигурно с една хубава голяма забатачена война.

По време на война началниците не се сменят.

Третият световен бабанко - Си Дзинпин, още не е почнал да се прави на умряла лисица, но пък за него има слухове, че китайските генерали му крояли шапка, понеже и той прекали и се застоя във властта до степен на полудяване. (Доказано е, че след 10 години във властта и срокът на годност минава и дори най-читавият се превръща в откъснат от реалността параноик, който мисли само как да се задържи на върха.)

И Си Дзинпин организира голям военен парад, на който обяви нов световен ред с китайска доминация. (Той го каза по друг начин, но ние така си го тълкуваме.)

Както и да е - на тоя парад се събраха красавците Си, Владимир и Ким - и на неизключени микрофони Путин и Си разменяха медицински сензации, че с новите технологии вече щяло да се живее по 150 години! Третият събеседник Ким в тоя разговор мълчи - дали заради младост, дали заради езикова бариера…

Ние, разбира се, пожелаваме на всички диктатори дълъг и спокоен живот - на чист въздух в някоя отдалечена местност или още по-добре в компанията на Бай Ставри.

Автор: Г-н Балев, Прас Прес