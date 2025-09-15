Предстояща премиера на български автор с пробив в Турция

Зая Блейз ще представи новата си книга ЕЛИАН – една история, която не започва и не свършва, а пробужда. Книгата е на път да стане хит както в България така и в съседна Турция, където също тече интензивна подготовка по издаването ѝ. Премиерата, организирана от издателство Екрие, ще се състои в Литературен клуб "Перото" на 5 октомври (неделя) от 17:00 часа.

За романа ЕЛИАН

ЕЛИАН не е просто роман – това е книга-път, в която миналото среща бъдещето, болката търси смисъла си, а тъмнината става фон на светлината. В нея са заложени теми като осъзнаването, израстването, освобождаването от вътрешните окови на травми, които преживяваме и често ни спъват да продължим напред, книга за началото след края. Повече от роман. Повече от психология. Книга, която дава отговори на много и ценни въпроси, които сме си задавали. За които може би знаем отговорите, но имаме нужда някой отвън да ни потвърди истината, която понякога трудно приемаме. ЕЛИАН е съкровище. Безценен подарък. Смисъл. Част от теб, от мен, от всички нас.

Зая Блейз е творческият псевдоним на Зара Атанасова, автор на книгата. И ТИ МОЖЕШ, МОМИЧЕ! В ЕЛИАН ни предизвиква да открием себе си и света в нова светлина – дълбоко, честно, уязвимо и едновременно с това да осъзнаем колко сила се крие в нас.