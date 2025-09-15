Китай обяви как ще действа, ако НАТО послуша Тръмп и наложи мита заради руския петрол

Китай има план как да реагира, ако страните от НАТО и Г-7 се съгласят с идеята на американския президент Доналд Тръмп и наложат допълнителни мита на Пекин като част от вторични санкции спрямо Русия. На 13 септември той обяви, че би действал с по-строги наказателни мерки срещу Москва само ако останалите членки на Алианса спрат да купуват руски петрол и ако обявят тарифи спрямо най-големите купувачи на нефт от Русия, сред които е и Китайската народна република.

Още: Русия тренира как да воюва с НАТО, Тръмп притиска ЕС да воюва с Китай (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Ще наложа големи санкции на Русия, когато останалите страни от НАТО се съгласят на това и започнат да го правят (...) Ако НАТО прави това, което аз казвам, войната (в Украйна, бел. ред.) ще приключи бързо", бяха думите на Тръмп. "Вярвам, че това, плюс НАТО, като група, да наложи 50% до 100% мита върху Китай, които ще бъдат напълно оттеглени след края на войната с Русия и Украйна, също ще бъде от голяма полза за прекратяването на тази смъртоносна, но нелепа война. Китай има силен контрол и дори власт над Русия и тези мощни мита ще разчупят тази хватка", написа той в социалната си мрежа Truth Social.

Още: Тръмп към страните от НАТО: Не купувайте руски петрол и войната ще приключи бързо

По-късно президентът на САЩ повтори, че е готов да наложи санкции на Русия, но Европа трябва да действа по начин, който е съизмерим с този на Съединените щати. "Европа купува петрол от Русия. Не искам да купуват петрол", заяви Тръмп пред репортери снощи, 14 септември. "Аз съм готов да наложа санкции, но те ще трябва да засилят своите санкции, за да бъдат съизмерими с моите", добави Доналд Тръмп.

Още: Ново 20: Тръмп отново смени плочата и пак заплаши Русия със санкции

Китай: Действията на САЩ са "едностранен тормоз"

Помолен да коментира съобщенията, че САЩ наскоро са призовали членовете на Г-7 и НАТО да наложат колективно допълнителни мита на Китай за закупуването на руски петрол, в опит да окажат натиск върху Пекин да играе роля в прекратяването на войната в Украйна, говорителят на китайското външно министерство Лин Дзян реагира в понеделник, 15 септември. Той заяви, че нормалното икономическо и енергийно сътрудничество на Китай с държави по целия свят, включително Русия, е "легитимно, законно и безупречно".

Снимка: Getty Images

"Действията на САЩ са типичен акт на едностранен тормоз и икономически натиск, който сериозно подкопава международните търговски правила и заплашва сигурността и стабилността на глобалните индустриални и вериги за доставки“, заяви Лин на редовната си пресконференция.

Още: САЩ и Китай ще продължат преговорите за митата следващата седмица

"Фактите доказват, че натискът и принудата са непопулярни и няма да решат проблема. Позицията на Китай по отношение на кризата в Украйна е последователна и ясна. Диалогът и преговорите са единственият възможен изход", подчерта той.

Лин отбеляза, че от първия ден на "кризата", както Китай нарича войната, страната заема "обективна и безпристрастна позиция". "Ние категорично се противопоставяме на определени страни, които насочват проблема към Китай, и категорично се противопоставяме на налагането на незаконни едностранни санкции и юрисдикция с дълъг обхват върху Китай", каза той. И добави, че ако законните права и интереси на страната бъдат накърнени, Пекин ще предприеме "решителни контрамерки" и ще защити "твърдо" своя суверенитет, сигурност и интереси, предава Global Times.

Още: Китай с първа реакция след нахлуването на руски дронове в Полша