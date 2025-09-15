Инфарктна победа за България на Световното по волейбол! Николов и Кико Бленджини блеснаха в драмата

Националният отбор по волейбол на България постигна драматичен успех с 3:2 гейма (25:19, 25:14, 18:25, 23:25, 15:13) срещу Словения във втория си двубой от груповата фаза на Световното първенство във Филипините. В залата на SM Mall of Asia в Пасай Сити "лъвовете" бяха безупречни в първите две части, но впоследствие противникът се върна в срещата. В критичния тайбрейк Александър Николов блесна с атаки и ас, за да завърши общо с 25 точки. Зоркото око на Джанлоренцо Бленджини също ни спечели важна точка след искане за видеоповторение.

България победи драматично Словения

Българите стартираха феноменално срещата. Всичко в играта ни вървеше. Петков направи няколко успешни атаки през центъра, Николов се отличи със серия на сервис, което доведе до 13:6. Словенците се поокопитиха и намалиха и изоставането си. В този момент добрият начален удар ни помогна, за да затворим с 25:19.

Втората част започна по сходен начин. Прекрасни сервиси на Аспарухов и Симеон Николов, както и успешни атаки на Петков и Алекс Николов осигуриха комфортна преднина от 13:7. Четворките ни отиграваха почти всичко, включително от пайп. Блокадата също вървеше, което обезкуражи противника - 25:14.

Словения се върна

Третият гейм се разви далеч по-завързано. При 9:9 две забивания на Алекс Николов в аут и лошо пуснато топка на Атанасов позволиха на Словения да дръпне. Впоследствие "лъвовете" не съумяха да материализират шансове при контраатаки. Това придаде самочувствие на съперника, който се върна в мача с 25:18.

Четвъртата част беше инфарктна. В нея двата тима променяха водачеството в резултата. Словенците се отличаваха с агресия в атака и сърцата защита. В трудните моменти пък "трикольорите" разчитаха на асове. При изоставане от 16:19 успяхме да се върнем в гейма, с помощта и на чалендж на Бленджини. В критичните моменти обаче Алекс Николов не съумя да завърши атаките ни - 23:25.

Блестящ Бленджини

Тайбрекът започна равностойно. Илия Петков се отличи с ас, но после допуснахме брейк, който бързо върнахме. Директна точка от сервис на словенците сякаш ни пречупи. Малко след този момент обаче блесна Кико Бленджини. Набитото око на специалиста доведе до успешен чалендж за 11:11. Алекс Николов направи ас и завърши атаки в края за победата с 3:2.

