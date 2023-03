Над 30 жертви след пожар в център за мигранти между САЩ и Мексико (ВИДЕО)

Властите твърдят, че пожарът в офиса на Националния миграционен институт (INM) е възникнал, след като са прибрали около 71 мигранти от улиците на града.

Мексиканските власти не съобщават причината за пожара, нито националността на жертвите, пише CNN.

Огънят е избухнал през нощта. На кадри, споделени в социалните мрежи, се вижда пристигането на противопожарните екипи. Клиповете показват и хора, които бързат да излязат от задимената сграда, включително деца.

A fire at a #Mexican migration center on the border with the #UnitedStates killed 37 people and injured dozens.



The fire broke out last night. pic.twitter.com/u9BCGGg8lc