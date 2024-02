Надежда за Украйна: Сенатът на САЩ се задейства, но протеже на Тръмп се противопоставя

Така нареченият допълнителен закон за националната сигурност предвижда общо финансиране в размер на 118,3 млрд. долара. То е публикувано от председателя на сенатската комисия по бюджетните кредити Пати Мъри. Двупартийната инициатива т.е. с участието на демократите и републиканците в Сената, разработена съвместно с Белия дом, предвижда 20,23 млрд. долара за защита на границите (т.е. границата с Мексико), 60,06 млрд. долара за помощ на Украйна, 14,1 млрд. долара за помощ на Израел и 4,83 млрд. долара за подпомагане на партньорите в Индо-тихоокеанския регион т.е. с фокус Тайван. Първоначално Белият дом предлагаше целият пакет да е 105 млрд. долара, но сега има 13 млрд. долара повече за имиграционни мерки и сигурност по американската граница (с Мексико). Лидерът на републиканското малцинство в Сената Мич Макконъл заяви, че републиканците не биха могли да получат по-добра сделка, уточнява БГНЕС.

Не е ясно дали законопроектът има 60 поддръжници, които ще са му необходими, за да премине първото процедурно гласуване в контролирания от демократите Сенат, което се очаква най-късно на 7 февруари.

От месеци сенаторите преговарят за споразумение за борба с нелегалната имиграция, като републиканците настояват за засилване на сигурността по границите с Мексико в замяна на одобряване на искането на президента Джо Байдън за финансиране на Киев.

Публикуването на текста беше посрещнато с бързо одобрение от Белия дом, който изтъкна десетилетния стремеж за реформиране на "счупената" имиграционна система на страната.

"Сега постигнахме споразумение по двупартийна сделка за националната сигурност, която включва най-строгия и справедлив набор от реформи по границите от десетилетия насам. Силно го подкрепям", каза Байдън. Той също така призова републиканците, които контролират Камарата на представителите и са подложени на натиск от страна на кандидата за Белия дом Доналд Тръмп да се противопоставят на сделката, да подкрепят двупартийния пакет. "Ако вярвате, както и аз, че трябва да защитим границата сега, бездействието не е опция", заяви американският президент.

Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън (републиканец) по-рано обяви пакета за "мъртъв при появата му", въпреки че изглежда промени курса си, когато в петък заяви пред Fox Business, че "няма да предрешава нищо". Това е поредно повторение след като Джонсън заговори още на 3 февруари за отхвърляне на законопроекта, без тогава да беше ясно какво се предлага и обяви, че ще вкара тази седмица за гласуване в Камарата на представителите пакет в помощ само на Израел: Путин не спира, а заглушава и дискредитира протестите срещу войната (ВИДЕО)

"Видях достатъчно. Този законопроект е дори по-лош, отколкото очаквахме, и няма да се доближи до края на граничната катастрофа, създадена от президента. Както водещият преговарящ демократ обяви: Съгласно това законодателство "границата никога не се затваря". Ако този законопроект стигне до Камарата на представителите, той е мъртъв", обяви Джонсън.

