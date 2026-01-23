Напрежението расте: САЩ насочиха огромен военен флот към Иран

"Огромен флот" се насочва към Иран, след като многократно заплаши Техеран с американска намеса на фона на насилствени репресии срещу обхваналите Ислямската република протести. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, предаде ДПА, цитирана от БТА. "Имаме огромен флот, който се насочва в тази посока", каза Тръмп пред репортери на борда на президентския самолет, завръщайки се във Вашингтон от Световния икономически форум в швейцарския Давос.

ОЩЕ: В Революционната гвардия са терористи, да спрат да убиват хора: ЕП иска още санкции срещу Иран

Военно присъствие

"И може би няма да се наложи да го използваме. Имаме много кораби, които се насочват в тази посока, за всеки случай. Ще видим какво ще се случи", допълни американският президент.

"Имаме голяма сила, която се насочва към Иран. Предпочитам да не виждам нищо да се случва, но ги наблюдаваме много внимателно", добави Тръмп, говорейки за Иран.

Според съобщения в американските медии, Вашингтон в момента засилва военното си присъствие в Близкия изток, включително чрез разполагане на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" и няколко придружаващи кораба.

Атомният самолетоносач обикновено транспортира няколко хиляди войници и десетки изтребители и е придружен от военноморски разрушители. Досега няма официално потвърждение от Пентагона за разполагането на войски.

ОЩЕ: Свидетели: Някои тела на убити протестиращи в моргите в Иран все още "дишат"

Протести

Демонстрациите започнаха в Техеран в края на декември поради влошаването на икономическите условия, преди да прераснат в кървави протести срещу система на Ислямската република.

Междувременно правозащитници от базираната в САЩ организация „Хюман Райтс Активистс“ (Human Rights Activists News Agency) заявиха, че броят на жертвите от репресиите в Иран е достигнал най-малко 5002 убити, като се опасяват. Организацията е била точна в предишни вълни на вълнения в Иран и разчита на мрежа от активисти в Иран, за да потвърди смъртните случаи.

ОЩЕ: Иран набеляза "мишени" и извън протестиращите - режимът удря тези, които го крепят

Иранското правителство представи първия си брой на жертвите в сряда, като заяви, че са убити 3117 души. Иранската теокрация в миналото е подценявала или не е съобщавала за смъртни случаи при вълнения.