Свидетели: Някои тела на убити протестиращи в моргите в Иран все още "дишат"

Някои от жертвите все още дишаха сред телата на мъртвите протестиращи в съдебномедицинския център „Кахризак“ в Техеран, съобщиха свидетели в сряда, 21 януари. Думите им предава опозиционната телевизия Iran International, базирана в Лондон, която е получила съобщенията, идващи на фона на бруталното потушаване на антиправителствените протести в Иран. Именно тази медия разкри, че в двата най-смъртоносни дни от демонстрациите - 8 и 9 януари - силите за сигурност са отнели живота на около 12 000 души.

Според оценки на лекари, намиращи се в страната, числото на жертвите може да достига до 16 500, а дори и повече, а ранените са около 330 000: Иранци без очи, отказват им преливане на кръв: Лекари с данни за феноменален брой убити и ранени протестиращи.

Репресиите и убийствата срещу протестиращите граждани достигнаха такива мащаби, че моргите в Техеран и около столицата са препълнени, както и в други градове. Сред жертвите има много млади хора, чиито родители понякога дори не знаят къде са децата им. Вече бяха документирани случаи, при които семейства са накарани да плащат, за да си върнат телата на близките, в противен случай те може да попаднат в масови гробове.

Снимка: Getty Images

Боеприпаси и сачми по протестиращи, Техеран е покрит с кръв

Според разказите, цитирани от Iran International, свидетели са видели „две купчини тела“ в "Кахризак", някои от които все още показвали признаци на живот, а силите за сигурност подреждали телата едно върху друго.

Трима очевидци твърдят, че силите за сигурност са използвали боеприпаси и метални сачми по време на демонстрациите в Източен Техеран на 9 януари, оставяйки улиците „покрити с кръв“. Те добавят, че стрелбата е станала в района от улица „Голбарг“ - към „Хафт-Хоз“ - и че е било невъзможно да се снима, защото „куршумите и сачмите са летели от всички посоки“.

Свидетелите описват, че са видели тялото на гол мъж, лежащо в канал за отводняване край пътя. Очевидците твърдят, че са били ранени, но не са потърсили медицинска помощ от страх да не бъдат арестувани или застреляни от близко разстояние. Те допълват, че един от техните приятели е бил убит същата нощ.

Още: Иран набеляза "мишени" и извън протестиращите - режимът удря тези, които го крепят

Разказват също, че клиниките са били препълнени с ранени хора и че жителите, търсещи изчезнали роднини, са били принудени да стъпват върху тела.

Иранският режим уби магазинер, приютил протестиращи

Друг брутален пример - магазинер, който е приютил протестиращи, е бил застрелян от силите за сигурност в южния ирански град Шираз по време на националните демонстрации. Източник отново е Iran International. Телевизията се позовава на запознати с въпроса и цитира съобщения, получени на 21 януари.

Местни източници казват, че Голамреза Заре - собственикът на цветарския магазин „Линда“ на улица „Кадамга“ в Шираз - е бил убит на 8 януари вечерта, след като е дал подслон на няколко демонстранти. Когато Заре по-късно е отворил вратата, за да провери дали репресиите на силите за сигурност са приключили, те веднага са го простреляли в шията, убивайки го на място. Съдбата на избягалите протестиращи остава неясна.

Снимка: Getty Images

Още: Тръмп обмисля "решителни" военни опции срещу Иран, САЩ трупат още сили в региона

Артеш - армията на Иран - призна за първа жертва при протестите

Иранският режим потвърди на 20 януари първата жертва в последната вълна от протести на Артеш - конвенционалните въоръжени сили на Ислямската република, т.е. армията, която е различна от Иранската революционна гвардия. Медии, свързани с режима, заявиха, че първи лейтенант Амин Салими е бил застрелян и убит „по време на мисия“ в квартал Хаваран, Източен Техеран. Това е станало на 10 януари, когато протестите достигнаха своя пик. Режимът не е предоставил никакви подробности за задачата на Салими, което прави неясна ролята му в протестите. Значката на яката му показва, че той е служил в единица за електронна война на Артеш, въпреки че режимът може да е променил цифрово значката.

اعلام هویت نخستین کشته ارتش در اعتراضات اخیر؛ ابهام درباره نقش ارتش در سرکوب

امروز رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی هویت ستوان‌یکم امین سلیمی را به‌عنوان نخستین کشته‌شده ارتش در جریان اعتراضات اخیر اعلام کردند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها، او شامگاه شنبه ۲۰ دی‌ماه، «در حین انجام… pic.twitter.com/AvU4JVwaNu — خبرگزاری هرانا (@hra_news) January 20, 2026

Единица за електронна война на Артеш вероятно би била отговорна за подкрепата на усилията за прекъсване интернета в цялата страна, което вече е факт две седмици подред.

Още: Милициите "Басидж" и гвардейците - опората на режима в Иран

Артеш преди това издаде изявление на 10 януари, в което се закле да защитава националните интереси, стратегическата инфраструктура и обществената собственост. Командирът на структурата генерал-майор Амир Хатами също отбеляза дни по-късно, че силите за сигурност, включително Командването за правоприлагане, Басидж и Артеш, „неутрализираха заговора на врага“ по време на протестите. Така той продължи основната линия на режима - че демонстрациите не са израз на свободна воля и несъгласие на иранците с ужасяващата икономическа ситуация, а че са финансирани и провокирани от Израел и САЩ.

Иранският външен министър опитва да разубеди САЩ да ударят режима

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи умишлено замъгли насилствената реалност на репресиите на режима срещу протестиращите, при които властта уби хиляди хора и арестува десетки хиляди. В статия, публикувана на 20 януари в The Wall Street Journal, той повтори тезата на режима, че протестите са започнали мирно, но че „чуждестранни и местни терористи“ са атакували полицейски служители и цивилни". Арагчи твърди, че режимът е трябвало да реагира на „терористите“, за да защити гражданите си, изложени на „ужаси“.

Снимка: Getty Images

Още: Израел е готов за "изненадваща война". Иран задържа 25 000 протестиращи: за някои - милост, за други - смърт

Има съществени доказателства, че режимът е убил цивилни умишлено, а много очевидци са съобщили, че правителствените сили са стреляли безразборно по тълпите от демонстранти. Властта също така наложи национално прекъсване на интернет, което подсказва, че се е опитвала да скрие бруталното потискане на протестиращите. Режим, който се опитва да твърди, че „терористи“ са причинили убийствата, вероятно би искал да излъчи кадри на „терористите“ пред целия свят, което така и не стана досега, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Арагчи обвини „Израел и неговите представители в Белия дом“ за предизвикването на протестите и за опитите да провокират САЩ да нанесат удар по Иран. Със статията той вероятно опитва да разубеди Съединените щати да предприемат наказателни действия срещу Ислямската република.

Още: Иран е извършил над 50 екзекуции по време на протестите?

От Давос, където се провежда Световният икономически форум, Тръмп заяви, че се надява да няма "допълнителни действия" срещу Иран от страна на САЩ. Той бе попитан дали струпването на самолетоносачи и други американски способности в Близкия изток е знак за нещо повече оттук нататък. По думите на президента, Иран спрели убийствата на протестиращи след предишните му заплахи.